Szokujące kulisy odesłania Zdziebło do Polski. "Dowiedziałam się z mediów"

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu Katarzynę Zdziebło postrzegano jako zawodniczkę, która może sięgnąć po medal. W końcu to dwukrotna wicemistrzyni świata w chodzie sportowym. W 2022 roku nasza reprezentantka wywalczyła dwa srebrne medale na dystansie 20 i 35 km. Mimo licznych kontuzji kibice i tak wierzyli, że w stolicy Francji także uda jej się sięgnąć po krążek.

Tak wyglądały kulisy afery z powrotem Zdziebło. Aż trudno uwierzyć

Ostatecznie w rywalizacji w kobiecym chodzie na 20 km zajęła 30. miejsce z czasem 1:33:52. Być może wynik ten nie jest zbyt imponujący, jednak sama zawodniczka była z niego zadowolona. "Dla kibica jest to mało satysfakcjonujący wynik, ale dla mnie jeden z większych sukcesów w karierze sportowej" - pisała w mediach społecznościowych.

Nagle w poniedziałek prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz we wpisie na X przekazał, że 27-latka musi wrócić do domu, ponieważ w naszej kadrze zaszła zmiana. Miejsce Zdziebło zajęła Agnieszka Ellward. "Katarzyna Zdziebło wraca do domu, a za nią przyjeżdża Agnieszka Ellward. Agnieszka wciąż ma status Ap (rezerwowa). Jedyną różnicą jest to, że zamiast czekać na ewentualny start w kraju, będzie czekała na miejscu w wiosce olimpijskiej. Agnieszka do Paryża przylatuje już dzisiaj" - przekazano.

Problem w tym, że do tej pory nie ma konkretnego powodu takiej zmiany. Wokół całej sprawy nadal jest mnóstwo niedomówień, przez co w końcu głos postanowiła zabrać sama poszkodowana. W rozmowie z Interią Sport Katarzyna Zdziebło nie przebierała w słowach.

- Jako zawodniczka zostałam postawiona w niekomfortowej sytuacji. Uważam, że to jest bardzo słabe. Odnośnie samego zastąpienia mnie nie mam żadnych zastrzeżeń, jak już mówiłam, liczyłam się z tym. Tylko to, że dowiaduję się o tym z mediów i dostaję bilet powrotny na lot za kilkanaście godzin, jest bardzo słabą sytuacją - wypaliła wprost.

27-latka dodała, że ostatecznie spodziewała się takiej decyzji. Mimo to forma jej przekazania była kompromitująca dla polskiego związku. - Przede wszystkim ja uważam, że Agnieszka powinna być tutaj od początku. Tak samo jak Dawid Tomala, którzy zostali oficjalnie wybrani rezerwowymi. A odnośnie mnie, ja się z tym liczyłam, że wrócę do domu dwa dni po swoim starcie [...] Finalnie z samą decyzją nie mam problemu, bo liczyłam się z tym, co mnie czeka, tylko forma i czas, w jaki się o tym dowiedziałam, są bardzo dziwne - dodała.

Na pytanie o to, czy decyzja komitetu była spowodowana kontrowersyjnymi tematami poruszanymi w wywiadach, które "nadepnęły na odcisk" Zdziebło odpowiedziała bardzo wymownie. - Wielu ludzi też o to pyta i tak samo łączy kropki. Jeśli mnie pan pyta, to uważam, że zasadne są takie przypuszczenia, ale ponieważ nie wiem na sto procent, jak było, więc nie chciałabym ferować wyroku - przyznała.