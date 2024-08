Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk po wtorku 6 sierpnia

Choć Julia Szeremeta jest już pewna zdobycia medalu olimpijskiego, to wciąż nie wiadomo, na którym stopniu podium stanie. To wszystko sprawia, że w dorobku Polski w Paryżu są cztery krążki. Jeden z nich to srebro Klaudii Zwolińskiej, trzy to brązy: Igi Świątek, żeńskiej drużyny szpadzistek i męskiej czwórki podwójnej.

Tak wygląda klasyfikacja medalowa. Szanse medalowe Polski? Spełnia się czarny scenariusz

Niewiele do brązowego medalu we wtorek zabrakło Anicie Włodarczyk. Niestety, polska młociarka zajęła czwarte miejsce w finału rzutu młotem pań. Polska zakończyła kolejny dzień bez krążka, a inne reprezentacje dopisywały do swojego dorobku kolejne sukcesy.

To wszystko sprawia, że biało-czerwoni w klasyfikacji medalowej nadal pozostają daleko w tyle. Na pozycji lidera bez zaskoczeń. Amerykanie prowadzą z dorobkiem aż 86 medali. Mają najwięcej złotych krążków - aż 24. Podium uzupełniają Chiny i Australia, a na wysokim czwartym miejscu plasuje się najlepsza, póki co, reprezentacja europejska.

To Francuzi. Gospodarze igrzysk zgromadzili do tej pory 48 medali. 13 z nich było złotych, 16 srebrnych, a 19 brązowych. Polska po wtorku 6 sierpnia zajmuje odległe 53. miejsce w klasyfikacji medalowej. Biało-czerwoni są tuż za plecami Etiopii i wyprzedzają Turcję.

Można mieć nadzieję, że w środę 7 sierpnia dorobek medalowy zostanie powiększony. Wszystko za sprawą Aleksandry Mirosław, która jest jedną z faworytek we wspinacze sportowej, a także wspominanej już Julii Szeremety. Pięściarka właśnie w środę zawalczy w półfinale swojego turnieju - będzie wiadome, czy zakończy go z porażką i brązowym medalem, czy też dostąpi zaszczytu walki o złoto.

Klasyfikacja medalowa po wtorku 6 sierpnia: