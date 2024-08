Co tam się stało?! Anita Włodarczyk centymetry od podium! Sensacje w finale

Awans Anity Włodarczyk do finału rzutu młotem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wisiał na włosku. Złota medalistka z Tokio nie wypełniła minimum kwalifikacyjnego (73 m) i rzuciła 71,04 m. Zajęła 12. miejsce, a więc ostatnie gwarantujące rywalizację o medale. - Byłam bardzo spokojna, za spokojna. Najważniejsze, że się zakwalifikowałam. Weszłam na stadion i poczułam fajną atmosferę, ale zdecydowanie za wolno się kręciłam w kole, mam spore rezerwy. Musi się obudzić zdenerwowana Anita Włodarczyk - mówiła nasza mistrzyni przed kamerami Eurosportu.

- Mam nadzieję, że publiczność mnie poniesie. Mam naprawdę dużą rezerwę. Atmosfera jest tu fantastyczna, przypomniały mi się igrzyska w Londynie i Pekinie, gdzie też tak wyglądał stadion już na sesjach porannych. Myślę, że kibice się stęsknili, że pandemia to też spowodowała. Na treningach rzucałam po 73-74 metry i to tak na luzie - dodawała Włodarczyk. Warto dodać, że do igrzysk w Paryżu jej najlepszym oficjalnym wynikiem było 72,92 m. Tym razem Polka nie była jednak w gronie głównych faworytek do medali.

Włodarczyk nie obroniła złota z Tokio. Zabrakło pięciu centymetrów do brązowego medalu

Włodarczyk rozpoczęła finał bardzo dobrze, bo od rzutu na 73,17 m, co było jej najlepszym wynikiem w tym sezonie. Po pierwszej serii Anita zajmowała trzecie miejsce. W drugiej serii rzuciła o 99 centymetrów bliżej - 72,18 m - a dzięki udanym próbom Chinki Jie Zhao, Silji Kosonen oraz Kristy Tervo (obie Finki) Polka spadła na szóste miejsce. W trzeciej serii Włodarczyk rzuciła 73,13 m, ale to wystarczyło, by awansować do finału z siódmym rezultatem.

Jedną z największych niespodzianek po trzech seriach było odpadnięcie Deanny Price. Amerykanka rzuciła 71,00 m w trzeciej próbie i to nie wystarczyło do ścisłego finału tej konkurencji. Poza czołową ósemką była też Włoszka Sara Fantini, a więc aktualna mistrzyni Europy, która rzuciła "zaledwie" 69,58 m. W czołówce stopniowo zaczęło się robić bardzo ciasno, a na półmetku finału najlepszy rezultat uzyskała Amerykanka Annette Nneka Echikunwoke - 75,48 m.

W czwartej serii przyszła poprawa u Włodarczyk - jej rezultat to 73,61 m, dzięki któremu Anita wyprzedziła Azerkę Hannę Skydan. Po kilkudziesięciu sekundach Skydan rzuciła o pięć centymetrów dalej od Polki. W tej serii Rogers zdołała rzucić 75,44 m, ale to nie wystarczyło, by wyprzedzić Echikunwoke. Wydawało się, że to między Kanadyjką a Amerykanką rozstrzygnie się walka o złoty medal, a reszta będzie walczyć o brązowy medal.

W piątej serii Włodarczyk odpaliła i rzuciła młotem na odległość 74,23 m. To sprawiło, że Anita awansowała na czwarte miejsce i była o pięć centymetrów od medalu. Przed ostatnią serią nową liderką została Rogers z wynikiem 76,97 m. Niestety w ostatnim rzucie Włodarczyk trafiła młotem w siatkę, więc nie udało się poprawić wyniku. Zabrakło więc pięciu centymetrów do tego, by wywalczyć olimpijski brąz.

Złoto wywalczyła Camryn Rogers, a srebro i brąz przypadło Annette Nneka Echikunwoke i Jie Zhao.

Finał rzutu młotem kobiet - wyniki: