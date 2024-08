Niespodzianka na igrzyskach olimpijskich! Francja w euforii. Faworyt na kolanach

Reprezentacja Francji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie prezentowała wybitnej formy w fazie grupowej. Co prawda wygrała z Brazylią i po dogrywce z Japonią, ale dostała dotkliwą lekcję koszykówki od Niemców. Dlatego też przed ćwierćfinałem z Kanadą była skazywana na porażkę. Zwłaszcza że skład brązowych medalistów ostatnich mistrzostw świata jest pełny graczy NBA, a eksperci wskazywali Kanadyjczyków jako jedynych, którzy mogą powalczyć z USA o złoto.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska w drodze po medale igrzysk. "Wzbić się do perfekcji"

Francja w półfinale igrzysk olimpijskich. Sensacyjne zwycięstwo z Kanadą

Pierwsze punkty w całym meczu zdobyli Francuzi i w kolejnych minutach tylko zwiększali prowadzenie. W premierowej kwarcie mieli nawet 14 punktów przewagi, by zakończyć ją wynikiem 23:10. Kiepski początek Kanady dziwił, ale nie zwiastował ogromnej sensacji. W drugiej kwarcie gospodarze turnieju zagrali jednak jeszcze lepiej i przed długą przerwą wygrywali już 45:29.

To, że Kanada obudzi się w drugiej połowie, było pewne i tak faktycznie się stało. Sprawy w swoje ręce próbował wziąć Shai Gilgeous-Alexander, a więc jeden z kandydatów do nagrody MVP w poprzednim sezonie NBA. Rozgrywający w całym spotkaniu zdobył aż 27 punktów, ale nawet to nie wystarczyło.

Po trzeciej kwarcie Francja miała 11 punktów przewagi, a w ostatniej odsłonie Kanadyjczycy gonili nieco skuteczniej. W pewnym momencie zbliżyli się nawet na pięć punktów po fragmencie nieskutecznej gry ze strony gospodarzy. Francuzi zdołali jednak wrócić do dobrego rytmu i po mało nerwowej końcówce triumfowali 82:73.

Francuzom nie przeszkodziło nawet to, że Rudy Gobert zapisał na swoim koncie jedną zbiórkę, a Victor Wembanyama zdobył zaledwie siedem punktów. Za kolegów nadrobili Guerschon Yabusele i Isaia Cordinier, którzy zdobyli kolejno 22 i 20 punktów.

Brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata i faworyci do gry w finale pożegnali się z turniejem, a Francja w półfinale podejmie Niemców, a więc prawdopodobnie drugi najlepszy po USA zespół na całym turnieju. W drugim meczu zmierzą się Serbowie ze zwycięzcami meczu Amerykanów z Brazylią.