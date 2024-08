Drastyczna decyzja po ćwierćfinale igrzysk. To już koniec

Reprezentacja Polski siatkarek po 16 latach przerwy zagrała na igrzyskach. Biało-Czerwone pod wodzą Stefano Lavariniego wyszły z grupy i w ćwierćfinale zmierzyły się z Amerykankami. Ale niestety przegrały w trzech setach i nie zagrają o medale.

Joanna Wołosz mówi stop! Kończy karierę w kadrze

Po zakończeniu meczu kapitan reprezentacji Polski Joanna Wołosz stanęła przed kamerami Eurosportu. 34-latka ogłosiła zakończenie kariery w barwach narodowych. To był jej ostatni mecz z orzełkiem na piersi.

- Myślałam, że zakończę te igrzyska wygranym meczem. Wiem, że to był mój ostatni mecz w kadrze. Kończę karierę z koszulką i myślałam, że to się inaczej zakończy i że ostatni mecz zagram w weekend - powiedziała.

Joanna Wołosz o ćwierćfinale. "Przerosła nas ranga"

- Jestem bardzo dumna. Cały zespół, który uczestniczył w ostatnich latach i te dziewczyny, które grały w kwalifikacjach. Jestem z nich dumna. Wykonałyśmy mnóstwo dobrej pracy. Dzisiaj wyszło doświadczenie Amerykanek, że trochę ćwierćfinałów zagrały. Chyba nas przerosła ranga tego meczu - powiedziała na gorąco rozgrywająca.

Co wpłynęło na tak słabą grę Polek? - Jak miałam dobre przyjęcie, to wystawiałam tylko do Agi Korneluk, ona kończyła. Amerykanki przygotowały się bardzo dobrze pod nas - skomentowała. - Brakowało agresji w bloku, często nas obijały. Wydaje mi się, że byłyśmy przed meczem fajnie nastawione. Bez większej presji. Wiedziałyśmy też, że one wyjdą na nas nabuzowane. Dzisiaj nie wytrzymałyśmy - przyznała.

Polki o medale nie zagrają, ale ćwierćfinał i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Ostatni raz Polki grały na tym etapie igrzysk w 1968 roku.