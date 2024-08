Alarm w Paryżu! Liczba zakażonych rośnie. Jest reakcja WHO

Igrzyska olimpijskie to bezsprzecznie najważniejsza sportowa impreza czterolecia. Na tegoroczne zmagania w Paryżu nie trzeba było jednak czekać aż czterech lat, a jedynie trzy. To efekt igrzysk olimpijskich w Tokio, które z powodu pandemii koronawirusa przesunięto z 2020 na 2021 rok. Okazuje się, że podczas IO w Paryżu wirus też nie odpuszcza. Pozytywnych wyników jest aż kilkadziesiąt. O sprawie informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

