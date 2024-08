Cały świat w szoku po tym, co stało się na basenie olimpijskim w Paryżu

Pływanie artystyczne to połączenie elementów pływania, gimnastyki i tańca. Do 2017 r. oficjalnie obowiązywała nazwa dyscypliny pływanie synchroniczne. Wtedy Światowa Federacja Pływacka (FINA) postanowiła zmienić nazwę. Dyscyplina zyskała popularność na świecie przeszło 100 lat temu, ale w Polsce jest słabo rozpowszechniona. Sport ten jest uprawiany głównie przez kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerwana klątwa! "Kobiety wiodą prym w polskim boksie"

Amerykanki zachwyciły świat na igrzyskach

W poniedziałek rozpoczęła się rywalizacja drużynowa w pływaniu artystycznym. Do zawodów przystąpiło dziesięć ekip. Niestety, wśród nich nie ma reprezentacji Polski.

Zawody drużynowe podzielono na trzy rundy - program techniczny, program dowolny i program akrobatyczny. Już pierwszego dnia zmagań pływaczki z USA porwały tłumy zgromadzone w Aquatics Centre.

Amerykanki postanowiły czarować w wodzie do wielkiego hitu Michaela Jacksona - "Smooth Criminal". Rytmiczne ruchy, kombinacje, sekwencje zdecydowanie przypadły publiczności do gustu. Jeden z elementów układu z pewnością przejdzie do historii dyscypliny i igrzysk.

Zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych postanowiły wykonać w wodzie słynny moonwalk. To krok taneczny rozpowszechniony przez Jacksona, stał się jego znakiem rozpoznawczym. Tancerz porusza się naprzód, gdy w istocie przesuwa się w przeciwnym kierunku. Amerykanki zrobiły to w wodzie, będąc do góry nogami. Ich nogi były nad taflą wody, wykonywały ruchy dokładnie takie, jak są wymagane w tym kroku tanecznym. Publiczność w paryskiej hali pływackiej oszalała, gdy zobaczyła ten krok w wykonaniu amerykańskich pływaczek.

"Hipontyzujący występ" - opisał krótko Eurosport w mediach społecznościowych.

Ten oszałamiający występ Amerykanem w programie technicznym dał im tylko czwarte miejsce z łączną notą 282.7567 pkt. Na nią składa się suma punktów za ocenę wykonania elementów technicznych oraz wrażenia artystyczne.

Po pierwszej rundzie prowadzą Chinki (313.5538), drugie są Hiszpanki (287.1475), a trzecie Japonki (284.9017).

Program dowolny zaplanowano na wtorek wieczorem. Program akrobatyczny z kolei odbędzie się w środę.