Nie uwierzysz, kto odpowiedział na słowa Świątek. Cała plejada gwiazd

"Pewnie za jakiś czas spojrzę na te dwa tygodnie z większym dystansem, ale wiele widzę już teraz. Jak wielki postęp zrobiłam od Tokio! Jak dużo mogę jeszcze zrobić, z jak wielu możliwości skorzystać, żeby być coraz lepszą tenisistką i człowiekiem - przede wszystkim. Ale najważniejsze jest chyba dla mnie to, jak wiele tu przeżyłam. To był wyjątkowy czas i nie byłby możliwy, gdyby nie mój zespół i moja rodzina. Dziękuję za to, co robicie" - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, gdzie podsumowała igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Świątek podziękowała także rywalkom, napisała o emocjach, które towarzyszyły jej podczas zmagań w stolicy Francji i opisała emocje, które towarzyszą jej po zdobyciu brązowego medalu olimpijskiego. To pierwszy "krążek" w historii polskiego tenisa na najważniejszej imprezie sportowej.

Plejada gwiazd dziękuje Idze Świątek. Kożuchowska, Szyc, Mołek i Rubik piszą o polskiej tenisistce

Pod wpisem liderki światowego rankingu znajdujemy mnóstwo komentarzy ze wsparciem ze strony kibiców, a także podziękowania za cały turniej. Wśród fanów najlepszej tenisistki świata nie brakuje gwiazd polskiego show-biznesu.

"Iga! Jesteś naszą dumą i radością! Spełniaj marzenia i ciesz się sukcesami! Zawsze jesteśmy z Tobą!" - napisała aktorka Małgorzata Kożuchowska. "Całym sercem z Tobą! Wielkie gratulacje i ogrom przytulenia, bo tak jak napisałaś, doświadczyłaś wiele emocji i to kosztuje. Dbaj o siebie i bądź dla siebie dobra" - dodaje dziennikarka telewizyjna Marzena Rogalska.

Nie brakuje także wsparcia od sportowców. "Dokonałaś wielkich rzeczy! I wszyscy, bez wyjątku, są z Ciebie dumni! Dziękujemy za wszystko" - przekonuje Magda Linette. "The BEST! Ogromne gratulacje!" - dodaje z kolei piłkarka FC Barcelony Ewa Pajor. "Jesteś cudowna Iga. Legenda za życia" - dodała była mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk.

"Jesteś wielkim sportowcem Iga. I człowiekiem. Ściskam i trzymam kciuki nieustająco!" - napisał aktor Borys Szyc. "Jesteśmy z Ciebie dumni!" - komentuje krótko modelka Anja Rubik. "Iga! Górą. Dziękujemy za piękne emocje! Cieszymy się z Tobą tym sukcesem" - pisze oficjalne konto zespołu Golec uOrkiestra, parafrazując słowa swojej piosenki "Górą Ty".

"Ten wpis jest tak piękny i dojrzały! Sport to ogromna praca nie tylko na korcie. Brawo! Zawsze jesteśmy z Tobą" - pisze z kolei popularna influencerka Ewa Grzelakowska-Kostoglu, czyli Red Lipstick Monster. "Za każdy Twój gest, każde słowo i każdą minutę na korcie, jesteśmy Ci wdzięczni po stokroć! Świat jest lepszym miejscem dzięki Tobie, Iga" - dodaje dziennikarka Magda Mołek.

Komentarze pod wpisem jasno pokazują, że Iga Świątek ma wsparcie naprawdę wielu Polaków i jednocześnie jest uwielbiana przez społeczeństwo. Liderka światowego rankingu stała się już postacią pop kulturową i wprowadziła polski tenis do głównego nurtu.