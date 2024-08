Koszmar najlepszego dżokeja świata. Koń się zbuntował, drastyczny upadek

Henrik von Eckermann jest uznawany za najlepszego dżokeja na świecie, co potwierdzają także jego osiągnięcia. Indywidualnie już trzy razy został mistrzem świata i raz mistrzem Europy, a ze szwedzką drużyną zdobywał złoto olimpijskie na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Był także faworytem do złota w Paryżu, ale zamiast tego przeżył prawdziwy dramat.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowicki siódmy na igrzyskach. "Wyglądało to fatalnie"

Dramatyczny upadek na igrzyskach olimpijskich. Bunt konia w zawodach jeździeckich

Von Eckermann i jego koń King Edward mieli zdobyć złoty medal, a zamiast tego wideo z udziałem dżokeja i zwierzęcia gromadzi ogromną popularność w mediach społecznościowych. Na ten moment uzyskało już ponad dwa miliony wyświetleń, chociaż nie należy do najprzyjemniejszych.

Podczas przejazdu w finale skoków indywidualnych koń spłoszył się w na trasie i chociaż dżokej starał się opanować zwierze, to wylądował na ziemi. Po pokonaniu siedmiu przeszkód widać było, że von Eckermann traci kontrolę, by finalnie zwierze zatrzymało się przy ozdobnej maskotce igrzysk i zrzuciło jeźdźca na ziemię z ogromnym impetem.

Na szczęście ani zwierzęciu, ani dżokejowi nie stało się nic poważnego. Szwedzki zawodnik opuszczał jednak tor cały we łzach, a później udzielił wywiadu, w którym opowiadał o całej sytuacji. - To kompletnie niewybaczalne z mojej strony, ale co mam zrobić? Wstyd mi, że mam takiego konia i nie odnoszę sukcesów - przyznał wprost cytowany przez "Sportbladet".

A jaki był powód zdenerwowania konia? - Myślę, że chodziło o zbyt duże wzburzenie wody po skoku. Skoczyliśmy za wysoko, moc była za duża. Ja skierowałem się w prawo, koń wybrał lewą stronę. W tym momencie straciłem równowagę. Kiedy lądujesz, to myślisz, tylko żeby zwierzęciu nic się nie stało. Pierwszy raz przeżyłem coś takiego - przyznał doświadczony dżokej.

Skoki indywidualne mężczyzn wygrał Niemiec Christian Kukuk, a podium uzupełnili Szwajcar Steve Guerdat i Holender Maikel van der Vleuten.