Święty-Ersetic ze łzami w oczach w TVP. "Jest mi piekielnie przykro"

Justyna Święty-Ersetic niestety nie awansowała do półfinału biegu na 400 metrów. Polka w poniedziałek pobiegła w pierwszej rundzie, gdzie uzyskała wynik 50.95 sek. Był to dotychczas jej najlepszy wynik w tym sezonie. Jednak ten przebiła we wtorkowym repasażu, w którym osiągnęła czas 50.89 sek. To czwarty wynik naszej lekkoatletki w karierze! Był to jednocześnie drugi wynik w biegu Święty-Ersetic, który niestety nie dał awansu do półfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowicki siódmy na igrzyskach. "Wyglądało to fatalnie"

Justyna Święty-Ersetic nie ukrywała łez po biegu barażowym, ale czeka na sztafetę 4x400 metrów

W oczach Justyny Święty-Ersetic było widać łzy, gdy pojawiła się przed kamerą w rozmowie z TVP Sport. - Chciałam, bardzo chciałam sobie coś udowodnić. Bardzo chciałam awansować do półfinału, bo wiedziałam, że to jest coś realnego. Jednak z tego, co sobie szybko liczę, to jestem pierwszą niewchodzącą. Jest mi piekielnie przykro - mówiła.

- Myślę, że pomimo tego, co się działo w moim życiu, to kibice nie mogą mi zarzucić, że nie mam charakteru, bo akurat ja mam piekielnie ciężki charakter i zostawiam całe serducho na bieżni i zawsze walczę pomimo wszystkich przygód, przeszkód i cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Wiem, ile te ostatnia lata mnie kosztowały. Zawsze stawiam sobie najwyższe cele i jest mi bardzo przykro - dodała Justyna Święty-Ersetic.

Lekkoatletka podkreślała, że obecna sytuacja polskich zawodniczek napawa optymizmem przed sztafetą 4x400 metrów. - Ja zawsze powtarzałam, że wierzę w tę sztafetę i wierzę, że będzie tak tym razem. Są dziewczyny, które rewelacyjnie wyglądają na treningach, więc jestem tutaj spokojna. Ale dopóki nie wywalczymy tego awansu, to pozostaje być czujnym - dodała złota i srebrna medalistka z igrzysk w Tokio w dwóch sztafetach - mieszanej i kobiet.

W indywidualnych biegach na 400 metrów polskim kibicom pozostaje dopingować Natalię Kaczmarek. Półfinały zaplanowane są na środę 7 sierpnia i rozpoczną się o godz. 20.45. Z kolei finał w piątek 9 sierpnia o godzinie 20:00. Justyna Święty-Ersetic na pewno będzie stanowić o sile polskiej sztafety pań 4x400 metrów. Biegi półfinałowe zaplanowane są na piątek 9 sierpnia i godzinę 10:40. Z kolei finał odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o 21:14.