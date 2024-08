Znamy pierwsze półfinalistki IO. Wielkie faworytki przeżyły pięciosetowy horror!

Zapewne jeszcze rok temu zdecydowanymi faworytkami takiego starcia byłyby Turczynki. Jednak do Paryża przyjechał inny zespół niż ten, który w 2023 roku w cuglach wygrywał mistrzostwo Europy oraz Ligę Narodów. Podopieczne Daniele Santarellego swoje problemy miały jeszcze przed igrzyskami, z Ligi Narodów już w ćwierćfinale wyeliminowały je Polki (3:2). Z kolei już w grupie w rywalizacji olimpijskiej Turczynki pokonały po trudnych bojach Dominikanę (3:1) oraz Holandię (3:2), ale już Włoszki doszczętnie je zniszczyły (0:3).

Zobacz wideo Dorota Borowska przerywa milczenie po odwieszeniu przez Trybunał Arbitrażowy. "Wiedziałam, że jestem niewinna"

Chiny i Turcja zgotowały sobie piekło. Walka do samego końca!

Chinki z kolei również w tegorocznej Lidze Narodów odpadły na etapie ćwierćfinałów (0:3 z Japonią), ale do stolicy Francji przywiozły już inną, znacznie lepszą formę. Z grupy wyszły z pierwszego miejsca po pokonaniu Serbii (3:1), Francji (3:0) oraz USA (3:2) i wydawało się, że to właśnie one przystąpią do starcia z Turcją w roli faworytek. Może nawet dość wyraźnych.

Sam mecz okazał się jednak bardzo wyrównany. Już w pierwszym secie walka trwała do samego końca. Chinki prowadziły już 24:20, ale Turczynki nagle zdobyły trzy punkty z rzędu i zestresowały nieco chińskich kibiców. Azjatkom udało się jednak postawić kropkę nad "i", wygrywając 25:23. Jednak druga partia przebiegała już pod dyktando mistrzyń Europy. Szybkie prowadzenie 7:2 i pełna kontrola do końca seta, wygranego ostatecznie 25:21.

Mistrzynie Europy poszły w ślady Polaków! Jak feniks z popiołów

Długo wydawało się, że i set trzeci będzie miał identyczny przebieg. Turczynki napędzone sukcesem utrzymywały wysoki poziom gry, trzymając Chinki na dystans. Aż do końcówki, gdy Azjatki obroniły dwie piłki setowe i postraszyły rywalki, doprowadzając do stanu 24:24. Niemniej mistrzynie Europy zachowały zimną krew, triumfując ostatecznie 26:24. Kosztowało je to jednak sporo sił, co szybko się objawiło. Chinki w czwartej partii prowadziły już nawet 19:10 i tylko nieco lepsza końcówka uratowała Turcję przed pogromem (25:21).

Zdecydował tie-break, w którym aż do stanu 12:11 dla Turczynek oba zespoły szły punkt za punkt. Dopiero wtedy Chinki pomyliły się w ataku, co okazało się punktem zwrotnym dla całego meczu. Na dodatek przy piłce setowej Melissa Vargas (aż 42 punkty w tym meczu!) bardzo naruszyła przyjęcie Azjatek, które musiały przebić po prostu na drugą stronę. Turczynki wykorzystały to bezlitośnie, wygrały seta 15:12, a cały mecz 3:2.

Tym samym Turczynki przeszły bardzo podobną drogę jak Polacy, też mistrzowie Europy. Słabsza forma w tym roku, kiepska faza grupowa zwieńczona łomotem od Włoch, a w ćwierćfinale odrodzenie i awans. Co ciekawe, mimo wielu osiągnięć w ostatnich latach, to dopiero pierwszy olimpijski półfinał w historii tej reprezentacji. Zmierzą się w nim ze zwyciężczyniami starcia Włoszek z Serbkami.