Ależ wpadka TVP Info! Naprawdę napisali to na pasku o Aleksandrze Mirosław

"Aleksandra Mirosław już w kwalifikacjach pokazała rywalkom, że to ona jest główną kandydatką do złota olimpijskiego we wspinaczce na czas. W swoich obu podejściach do paryskiej ścianki dwukrotnie ustanowiła nowy rekord świata! Rywalki startujące wcześniej notowały nowe rekordy olimpijskie, ale biegi Polki były na dużo wyższym poziomie, wręcz kosmicznym" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl po poniedziałkowych kwalifikacjach, w których Mirosław ustanowiła rekord świata wynoszący 6,06 sek.!

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Borowska przerywa milczenie po odwieszeniu przez Trybunał Arbitrażowy. "Wiedziałam, że jestem niewinna"

TVP Info już ogłosiło Aleksandrę Mirosław mistrzynią olimpijską. A na to nieco za wcześnie

Aleksandra Mirosław jest bez wątpienia główną faworytką do złotego medalu podczas igrzysk w Paryżu. W końcu mowa o zawodniczce, która ma na koncie dwa mistrzostwa świata oraz dwa tytuły mistrzyni Europy. Jednak niektórzy pospieszyli się z dekorowaniem Mirosław.

Chodzi o stację TVP Info, na której pasku znalazła się we wtorek informacja: "Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu". Cóż, nie zdobyła, ale miejmy nadzieję, że to tylko i wyłącznie kwestia czasu i nagłówek publicznego nadawcy okaże się proroczy, a nie tylko wpadką.

A kiedy rozpocznie się rywalizacja we wspinaczce sportowej? W środę 7 sierpnia o godzinie 12:35 rozpoczną się ćwierćfinały, w których Aleksandra Mirosław zmierzy się z Hiszpanką Adrianą Romero Perez, a Aleksandra Kałucka z Chinką Yafei Zhou. Jeśli obie Polki wygrają, to zmierzą się ze sobą w półfinale. Półfinały rozpoczną się o godz. 12:46, a finał o 12:54.

Dotychczas Polska na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyła cztery medale - srebrny (Klaudia Zwolińska w kajakarstwie) i trzy brązowe (Iga Świątek w tenisie, drużyna pań w szermierce i podwójna czwórka panów w wioślarstwie). Pewna przynajmniej brązowego krążka jest Julia Szeremeta, która zawalczy w półfinale turnieju bokserskiego w wadze do 57 kilogramów.