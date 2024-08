20-latka wyrzucona z wioski olimpijskiej po tym, co wyprawiała przez tydzień

Wyjazd Luany Alonso na igrzyska olimpijskie do Paryża z pewnością należał do jednych z barwniejszych. 20-letnia pływaczka z Paragwaju zaraz po pierwszym nieudanym starcie postanowiła zakończyć karierę. Mimo to pozostała w wiosce olimpijskiej, dzięki czemu miała okazję korzystać z uroków Paryża. Wybrała się m.in. do Disneylandu. W końcu miarka się przebrała i Alonso musiała się pakować.

