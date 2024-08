Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Niebywałe sceny na igrzyskach

Problemy ze sprzętem, brudną wodą w Sekwanie, zawody opóźniane z powodu pogody - to wszystko ma bądź miało miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jednak podczas zmagań surfingu doszło do naprawdę nietypowej, ale zjawiskowej sytuacji. Gdy trwała rywalizacja w półfinale pań, to nagle spod wody wyskoczył... wieloryb! A to wszystko uwieczniono na zdjęciach i relacji telewizyjnej.

