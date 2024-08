Kosmiczny rekord świata w Paryżu. Duplantis wzniósł się do nieba!

Jest kilka konkurencji na igrzyskach olimpijskich, które mają murowanego faworyta. Tak było w przypadku skoku o tyczce mężczyzn. Armand "Mondo" Duplantis od kilku lat jest prawdziwym fenomenem. W 2020 roku pobił 26-letni rekord świata Serhija Bubki. Niedługo później zdobył złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Powtórzenie tego wyczynu w Paryżu nie satysfakcjonowało do jednak w stu procentach. Miał dorzucić do tego pobicie swojego rekordu świata.

Co za historia! 24-letni fenomen po raz szósty pobił rekord świata

Niespełna 25-letni Szwed szybko zapewnił sobie złoty medal, co nie stanowiło żadnego zaskoczenia dla ekspertów, kibiców czy nawet rywali, którzy dopingowali go w momencie zapisywania się do historii sportu. Najpierw, gdy pokonywał poprzeczkę ustawioną na wysokości 6,05 m, co było rekordem olimpijskim.

Ale Duplantisowi było mało. Poprosił sędziów o ustawienie poprzeczki na wysokości 6,25 m, co oznaczało próbę pobicia rekordu świata. On oczywiście należał do Szweda. 6,24 m pokonał w kwietniu w Xiamen. Nikt obecny na trybunach wypełnionego po brzegi 80-tysięcznego stadionu Stade de France nie opuszczał swojego miejsca. Wszyscy chcieli być świadkami historii.

Duplantis dwie pierwsze próby spalił. Raz poprzeczkę strącił ręką, drugi raz piszczelem, ale każdy widział, że jest w stanie pokonać tę wysokość. Szwed spokojnie regenerował się przed ostatnią próbą. Rolował się, dyskutując z kolegami. Cały stadion najpierw dodał mu otuchy i momentalnie zamilkł, gdy Duplantis ruszył. Z dużym zapasem pokonał poprzeczkę, ustanawiając nowy rekord świata na wysokości 6,25 m. Momentalnie ruszył w kierunku swoich bliskich. Wyściskał swoją partnerkę, a dopingujący go wcześniej rywale zaczęli mu gratulować. To szósty rekord świata ustanowiony przez niespełna 25-latka.

- To jest człowiek, który jest filarem historii lekkiej atletyki, a nie ma jeszcze 25 lat. Takie postacie są potrzebne w świecie sportu, w świecie lekkiej atletyki. Ci rywale, którzy go wspierali. Trybuny, które zostały dla niego i nie było to jedynie z grzeczności. Mam wrażenie, że ta otoczka poniosła też całego Duplantisa - mówił Robert Korzeniowski w studiu Eurosportu.

Wcześniej Armand Duplantis "oddał hołd" Yusufowi Dikecowi, który stał się viralem w mediach społecznościowych. Turek z ręką w kieszeni zdobywał srebrny medal w strzelectwie.

Srebrny medal w skoku o tyczce zdobył Amerykanin Sam Kendricks. Brąz przypadł Grekowi Emmanouil Karalis.