Paryż 2024. O której dzisiaj starty Polaków? [HARMONOGRAM WTOREK 6 SIERPNIA]

Jak na razie Polska ma na koncie zaledwie cztery medale - jeden srebrny i trzy brązowe. W poniedziałek ten dorobek się nie zwiększył. Duży krok w tym kierunku zrobili siatkarze Nikoli Grbicia. Po pasjonującej i zaciętej rywalizacji pokonali 3:1 Słowenię i awansowali do półfinału. Tym samym przełamali "klątwę ćwierćfinałów" - właśnie na tym etapie zmagań kończyli pięć ostatnich edycji imprezy. Już we wtorek 6 sierpnia ich śladem postarają się iść rówieśniczki, czyli siatkarki Stefano Lavariniego.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarze z awansem do półfinału igrzysk! Szalona radość polskich kibiców w Paryżu

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Starty Polaków 6 sierpnia. O której grają polskie siatkarki? O której start Anity Włodarczyk?

W 1/4 finału Polki zmierzą się z reprezentantkami Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że będzie to niezwykle wymagające starcie dla naszych zawodniczek. Tym bardziej że Amerykanki bronią tytułu i z pewnością łatwo zwycięstwa nie oddadzą. Jednak statystyki ostatnich trzech bezpośrednich spotkań napawają optymizmem - Polki triumfowały w każdym z nich. Tak było m.in. w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk.

Tym samym siatkarki Lavariniego mogą znacząco zbliżyć się do medalu. Z kolei już we wtorek krążek mogą wywalczyć inni nasi reprezentanci. Mowa m.in. o Anicie Włodarczyk. Trzy ostatnie edycje imprezy kończyła na najwyższym stopniu podium. Teraz w eliminacjach zajęła dopiero 12. lokatę i rzutem na taśmę awansowała do finału. Jednak Polka zapewniła, że ma sporą rezerwę na decydujące starcie. - Mam nadzieję, że publiczność mnie poniesie - podkreślała. I mimo że obecnie nie znajduje się w gronie faworytek, to nie można jej skreślać.

Duże szanse na medal ma też Alicja Konieczek. W biegu na 3000 m z przeszkodami osiągnęła czas 9:16:51. Tym samym nie tylko ustanowiła rekord życiowy, ale i rekord kraju. Dzięki temu awansowała do finału i tam we wtorek powalczy o pierwszy krążek olimpijski w karierze. Na poprzednich igrzyskach nie udało jej się zakwalifikować do finału.

Do rywalizacji przystąpi też Dorota Borowska, która dopiero kilka godzin temu dotarła do Paryża. Miało to związek z zamieszaniem w sprawie dopingu. Na szczęście kanadyjkarka dowiodła niewinności, choć cała sytuacja wiele ją kosztowała.

Harmonogram igrzysk olimpijskich na wtorek 6 sierpnia. Kto i o której dzisiaj startuje? Starty Polaków:

Biegi:

10:05 - 1500 m kobiet, 1. runda (Aleksandra Płocińska, Weronika Lizakowska, Klaudia Kazimierska)

10:50 - 110 m przez płotki mężczyzn, repasaże (Krzysztof Kiljan, Jakub Szymański. Damian Czykier)

11:20 - 400 m kobiet, repasaże (Justyna Święty-Ersetic)

12:30 - 200 m mężczyzn, repasaże (Albert Komański)

21:10 - 3000 m z przeszkodami kobiet, finał (Alicja Konieczek)

Rzut młotem:

19:55 - finał kobiet (Anita Włodarczyk)

Rzut oszczepem:

10:20 i 11:50 - eliminacje mężczyzn (Dawid Wegner, Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód)

Skok w dal:

11:15 - eliminacje kobiet (Nikola Horowska)

Zapasy:

11:00 - 68 kg w st. wolnym kobiet, repasaże (Wiktoria Chołuj)

20:50 - 68 kg w st. wolnym kobiet, walka o brązowy medal (ew. Wiktoria Chołuj)

Kajakarstwo:

10:00 - K4 500 m kobiet, eliminacje (Karolina Naja, Adrianna Kąkol, Anna Puławska, Dominika Putto)

11:00 - C2 500 m kobiet, eliminacje (Dorota Borowska, Sylwia Szczerbińska)

11:30 - K2 500 m mężczyzn, eliminacje (Przemysław Korsak, Jakub Stepun)

12:10 - K2 500 m kobiet, eliminacje (Helena Wiśniewska, Martyna Klatt, a także Anna Puławska, Karolina Naja)

14:10 - K2 500 m kobiet, ćwierćfinały (ew. Helena Wiśniewska, Martyna Klatt, a także Anna Puławska, Karolina Naja)

14:30 - K2 500 m mężczyzn, ćwierćfinały (ew. Przemysław Korsak, Jakub Stepun)

Żeglarstwo: