Wszystko jasne! Znamy godzinę meczu polskich siatkarzy w półfinale IO

Klątwa ćwierćfinału przełamana! Reprezentacja Polski rozegrała bardzo dobry mecz przeciwko Słowenii i jest już w strefie medalowej. - Przed nim wcale się nie denerwowałem, ale w trakcie to już cały czas. To było bardzo emocjonujące spotkanie. Ciśnienie skoczyło mi chyba do 180 - mówił o meczu Michał Kubiak były kapitan kadry w rozmowie ze Sport.pl.

Zobacz wideo Polska w drodze po medale igrzysk. "Wzbić się do perfekcji"

Polska już w strefie medalowej! Znamy godzinę półfinału

Były selekcjoner Polaków Vital Heynen zachowuje spokój przed kolejnymi meczami naszej drużyny. - Sugerowałbym, żeby nie robić z tego zbyt wielkiej historii, bo turniej trwa. Bardzo ważne, żeby i zawodnicy, i cały kraj skupili się już na kolejnych krokach w kierunku medalu - mówił w rozmowie ze Sport.pl.

Dzięki zwycięstwu nad Słowenią Biało-Czerwoni są już w najlepszej czwórce turnieju olimpijskiego. Stało się jasne, że o awans do finału zawalczą ze zwycięzcą ćwierćfinału między Stanami Zjednoczonymi a Brazylią, rozgrywanego w poniedziałkowy wieczór. Ostatecznie 3:1 wygrali Amerykanie i to oni zmierzą się z kadrą Nikoli Grbicia.

Przypomnijmy, że Polacy ostatni raz na igrzyskach byli w strefie medalowej w 1980 roku. Wówczas przegrali jednak mecz o brąz. Cztery lata wcześniej zostali mistrzami olimpijskimi i to jedyny w historii medal tej imprezy dla naszych siatkarzy. Ekipa Nikoli Grbicia stoi więc przed szansą zapisania się w historii.

Mecze półfinałowe odbędą się w środę 7 sierpnia. Już wiemy, o której godzinie zagrają nasi reprezentanci. Mecz Polska - USA zaplanowano na godzinę 16.00. Z kolei o 20.00 na parkiet wyjdą Włosi i Francuzi. Transmisje z igrzysk olimpijskich można śledzić w Telewizji Polskiej, Eurosporcie i na platformie MAX. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.