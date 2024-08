Nawet komentatorzy Eurosportu nie wytrzymali po tym, co zrobił sędzia. "Nie, nie, nie"

Na poniedziałek zaplanowano mecze ćwierćfinałowe siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W pierwszym z nich zaprezentowali się Polacy, którzy w końcu przełamali "klątwę" ćwierćfinałów i po raz pierwszy od 44 lat zagrają o medale. Pokonali 3:1 Słowenię. Jednak nie o tym meczu mówi się najwięcej, a o spotkaniu Niemiec z Francją. I nie chodzi o grę zawodników, a kontrowersyjną decyzję sędziego, która wydaje się, skrzywdziła podopiecznych Michała Winiarskiego. Wymownie zareagowali na nią nawet komentatorzy Eurosportu.

Komentatorzy Eurosportu wściekli po tym, co zrobił sędzia. "Przesadza, przesadza zdecydowanie"

Do wspomnianej sytuacji doszło w tie-breaku przy stanie 8:4 dla Francji. Wówczas znakomitym atakiem popisał się Tobias Krick. Po skończonej akcji nie dołączył od razu do drużyny, a pozostał przy siatce i spoglądał na stronę rywali.

Takie zachowanie nie spodobało się arbitrowi, który uznał, że była to prowokacja ze strony Niemca i pokazał mu czerwoną kartkę, co poskutkowało stratą punktu. Eksperci zauważyli jednak, że była to błędna decyzja sędziego, tym bardziej że wcześniej o wiele bardziej prowokacyjne gesty wykonywał Earvin N'Gapeth i dostał tylko żółtą kartkę.

"Decyzja sędziego Mokrego o karnym punkcie w momencie, gdy gra toczy się na noże i wiadomo, że on może zdecydować o tym, kto wygra, wydaje się jednak dość kontrowersyjna. Jakby sam arbiter nie wytrzymał temperatury tego meczu" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Zdziwieni, a raczej mocno zniesmaczeni decyzją sędziego byli komentatorzy Eurosportu. Szybko dali znać, co sądzą na temat zachowania Mokrego. - Uuu, tego się nie spodziewałem. Przesadził pan Mokry po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. (...) Przecież nie było żadnego gestu. (...) Przesadza, przesadza zdecydowanie. To nie. Tak się nie robi. Nie w takim meczu, nie w tie-breaku. Nie chce używać dużych słów, ale to absolutnie wypacza tutaj rywalizację, jej wynik. Krick nie zrobił nic! - grzmieli komentatorzy.

Komentatorzy mówią wprost. Stanowczy apel do sędziego. "Dajmy im grać"

Zwrócili też uwagę, że poprzednie kontrowersyjne akcje arbiter także odgwizdywał na korzyść Francuzów. W związku z tym wystąpili z mocnym apelem do sędziego. - Nie, nie, nie podoba nam się to. Francuzi nie potrzebują żadnej pomocy. Oni sobie to wygrają sportowo sami. Tylko dajmy im grać - dodawali.

Ta sytuacja wpłynęła na Niemców i mocno ich podrażniła. Walczyli do samego końca, by zniwelować stratę, ale ostatecznie im się to nie udało. Przegrali w tie-breaku 13:15 i w całym meczu 2:3, choć to właśnie nasi zachodni sąsiedzi prowadzili po pierwszych dwóch partiach 2:0.