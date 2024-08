Simone Biles wielkim sportowcem jest. 27-letnia Amerykanka w Paryżu do swojego wspaniałego dorobku szybko dodała trzy złote medale - w wieloboju, rywalizacji drużynowej oraz ćwiczeniach na trampolinie. Do poniedziałku była więc niepokonana, ale tego dnia straciła szansę na medal na równoważni, gdzie popełniła błędy skutkujące dopiero piątym miejscem, a następnie w ćwiczeniach wolnych lepsza od faworyzowanej Amerykanki okazała się Brazylijka Rebeca Andrade.

Zobacz wideo Polska w drodze po medale igrzysk. "Wzbić się do perfekcji"

Wielka klasa Simone Biles. Mistrzyni pokazała, jak należy przegrywać

Biles i tak może się już pochwalić aż 11 medalami olimpijskimi, w tym siedmioma złotymi. I to mimo faktu, że poprzednie igrzyska w Tokio straciła w większości ze względu na problemy mentalne, co obiło się wówczas bardzo głośnym echem. Oprócz tego Amerykanka ma aż 30 (!) medali mistrzostw świata, w tym aż 23 złote.

Ale to nie przeszkadza jej zachować klasę również w przypadku porażki, tak jak to było w poniedziałek, gdy Biles oraz zdobywczyni brązowego medalu Jordan Chiles w bardzo sympatyczny sposób pokłoniły się zwyciężczyni Rebece Andrade, co z pewnością zostanie jednym z obrazków tych igrzysk olimpijskich.

Dla Andradę był to szósty medal olimpijski, w tym drugi złoty. Pierwszy zdobyła w Tokio na trampolinie, pod nieobecność Biles. Odnosi sukcesy, mimo że aż trzykrotnie miała rekonstrukcję więzadła krzyżowego w kolanie. Brazylijka z przeciwnościami walczy od zawsze - była jednym z ośmiorga dzieci samotnej matki, która była sprzątaczką, a mimo wszystko starała się opłacać treningi mistrzyni olimpijskiej w dzieciństwie.

Zarówno Biles, jak i Andrade już zakończyły zmagania na igrzyskach w Paryżu, jako że w poniedziałek miały miejsce ostatnie konkurencje gimnastyki sportowej i od czwartku w tej samej hali będą odbywane zawody w gimnastyce artystycznej.