Niewiarygodne sceny na IO. Po tym sędzia natychmiast opuścił boisko!

Rywalizacja piłkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wkracza w decydującą fazę. Na poniedziałek zaplanowano dwa półfinały. Jako pierwsi na murawę wyszli Hiszpanie i Marokańczycy. Od początku gra była bardzo zacięta i wyrównana. Żaden z zawodników nie zamierzał odpuszczać, przez co doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji i fauli. W ich wyniku konieczne było przeprowadzenie zmiany już w pierwszym kwadransie. Co ciekawe, z boiska nie zszedł gracz, a... główny rozjemca spotkania. Boleśnie przekonał się o determinacji piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

Kuriozalna sytuacja w meczu Hiszpanii z Marokiem. Sędzia doznał kontuzji. Nie dokończył spotkania

Do incydentu doszło w okolicach 12 minuty. Wówczas Marc Pubilla został najprawdopodobniej pchnięty przez rywala i runął na murawę. Pech chciał, że upadając, podciął... Ilgiza Tantasheva, a więc głównego sędziego. Uderzy go w prawą nogę, po czym arbiter także wylądował na boisku. Co więcej, potężnie huknął plecami o murawę.

Na miejscu szybko pojawiły się służby medyczne, by udzielić pomocy poszkodowanym, w tym Uzbekowi. Ostatecznie jednak sędzia zdecydował, że nie jest w stanie prowadzić dłużej meczu. Zszedł do linii bocznej, delikatnie utykając i pokazał, że potrzebuje zmiany. Tak więc przygodę z półfinałem igrzysk olimpijskich zakończył po zaledwie kwadransie rywalizacji. Miejsce Tantasheva zajął Glenn Nyberg, a więc czwarty sędzia. Jak na razie nie wiadomo, jak poważnego urazu doznał arbiter.

Po pierwszej połowie Maroko prowadzi 1:0 po tym, jak rzut karny na bramkę zamienił Soufiane Rahimi. Piłkarz uderzył w przeciwny róg niż ten, w który rzucił się bramkarz. .

Natomiast w drugim półfinale zmierzą się Francuzi i Egipcjanie. Starcie zaplanowano na godzinę 21:00. Wygrani dzisiejszym spotkań zagrają w finale, który odbędzie się w piątek 9 sierpnia o godzinie 18:00. Z kolei przegrani zmierzą się dzień wcześniej. O 17:00 zostanie rozegrany mecz o brązowy medal.