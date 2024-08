Kapitalny występ Aleksandry Mirosław. Nie ma na nią mocnych. Kałucka też z awansem

Aleksandry Mirosław i Kałucka to polskie kandydatki do medalu we wspinaczce na czas. Obie mają duże szanse, by wywalczyć złoty medal. Pokazały, że są w najlepszej formie w karierze.

Polki pewnie weszły do kolejnej rundy. Mógł być kolejny rekord świata

We wspinaczce na czas startowało 14 zawodniczek, utworzyły one siedem par. Do kolejnej rundy przechodziły zwyciężczynie pojedynków i najszybsza z przegranych.

Rywalizację konkursową otwierała Aleksandra Mirosław, która mierzyła się z najsłabszą w stawce Aniyą Holder z RPA. Polka zameldowała się na górze ścianki wspinaczkowej jako pierwsza. Zmierzono jej czas 6,10 sek. - o cztery setne sekundy gorszy od rekordu świata, który ustanowiła kilkanaście minut wcześniej w kwalifikacjach. Ale w drugiej części biegu Polka sprawiała wrażenie, jakby nieco zwolniła. A to oznacza, że są rezerwy na ustanowienie nowego rekordu świata i zejście poniżej sześciu sekund. W sumie trzykrotnie schodziła poniżej rekordu świata sprzed igrzysk, który wynosił 6.24. Obecny to 6.06.

Z dobrej strony pokazała się Aleksandra Kałucka, która pokonała Nowozelandkę Sarę Tetzlaff. Uzyskała czas 6.65 - gorszy od obu kwalifikacyjnych, ale najważniejsze, że była lepsza od przeciwniczki.

Rywalizacja w ćwierćfinale we wspinaczce na czas kobiet w środę po godzinie 12:30. Od razu zostaną rozegrane półfinały i starcia medalowe, więc pojutrze wczesnym popołudniem możemy mieć dwa medale olimpijskie.

Igrzyska olimpijskie kobiet, wspinaczka na czas - zawodniczki, które przeszły eliminacje: