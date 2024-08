Wielka metamorfoza. Reprezentant Polski rozbroił dziennikarzy

Polscy siatkarze pokonali Słowenię 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20) w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich Paryż 2024. To pierwszy awans naszej męskiej drużyny do strefy medalowej od 1980 roku (w Moskwie Polska zajęła czwarte miejsce).

Zobacz wideo Siatkarze z awansem do półfinału igrzysk! Szalona radość polskich kibiców w Paryżu

Nasi siatkarze są z tego awansu zadowoleni, ale jednocześnie nie popadają w euforię. - Jest okej, jest okej, fajnie było wrócić, pograć na długim dystansie. Za dwa dni półfinał, tak? No! – mówi Tomasz Fornal.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że zrobiliśmy fantastyczną rzecz, w końcu awansując do półfinału igrzysk, ale wydaje mi się, że ta drużyna ma aspiracje na trochę więcej niż półfinał. My się cieszymy, ale to nie jest koniec – dodaje.

Fornal pytany czy po awansie do strefy medalowej się wzruszył, mówi jasno: - Rzadko płaczę, nie.

„Nie jest łatwo, gdy pięć dni leżysz i masujesz stopę"

Nasz przyjmujący wystąpił po raz pierwszy na pełnym dystansie odkąd doznał kontuzji w pierwszym meczu igrzysk z Egiptem (3:0). – Skręciłem kostkę i nie był to dla mnie łatwy tydzień. Dużo myśli się pojawiało podczas tego wszystkiego. Dlatego fajna jest teraz ta ulga. Fajnie, że pomogłem drużynie, że dałem coś pozytywnego – mówi.

Fornal ma nadzieję, że kontuzja kostki nie wyeliminuje teraz z gry Mateusza Bieńka. Środkowy doznał urazu przy stanie 23:20 w ostatnim secie. - Mam nadzieję, że to nic poważnego. Mateusz może chodzić. Wiem, co może czuć, bo sam miałem ten problem. Na pewno czekają go długie godziny u fizjoterapeuty – uważa Fornal. I wraca jeszcze raz do swojej sytuacji. - To naprawdę nie jest łatwe, kiedy pięć czy cztery dni nic nie trenujesz, jedyne co robisz to leżysz i masujesz sobie stopę, żeby później wyjść na naprawdę rasowych zawodników, jakimi są Włosi. Tym bardziej cieszę się, że teraz udało mi się coś pozytywnego pokazać i pomóc drużynie w awansie – mówi.

Na koniec jeden z dziennikarzy pyta Fornala, co się działo w drużynie po słabym meczu z Włochami. Dwa dni temu Polska przegrała wyraźnie 1:3. Czy w naszej ekipie były poważne rozmowy i długie analizy? Formal ten temat zbywa z uśmiechem. – Nie, po prostu było wideo, a mnie trochę bardziej Achilles puścił – mówi mając na myśli swoje ścięgno.