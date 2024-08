Ogromny pech Polki. 0,02 sekundy zadecydowały

Kryscina Cimanouska od 2023 roku reprezentuje Polskę w lekkiej atletyce. To właśnie nasz kraj pojechała 27-latka reprezentować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Cimanouska wystąpiła w biegu pierwszej rundy na 200 metrów, ale nie udało jej się wywalczyć bezpośredniego awansu do półfinału, więc pozostawały poniedziałkowe repasaże.

Kryscina Cimanouska nie awansowała do półfinału biegu na 200 metrów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

W poniedziałkowe popołudnie Kryscina Cimanouska pojawiła się na Stade de France w biegu repasażowym. Do półfinału awansowały tylko zwyciężczynie repasaży i dwie zawodniczki z najlepszymi wynikami. Cimanosuka w swoim biegu zajęła drugie miejsce z czasem 23,01 s. To niestety nie dało awansu do półfinału. Ile zabrakło? Zaledwie 0,02 s... Czas 22,99 s dawał awans do półfinału.

Wcześniej w repasażu pobiegła także Martyna Kotwiła, która z czasem 23,50 s także nie wywalczyła awansu do półfinału. Te są zaplanowane na poniedziałkową sesję wieczorną o godzinie 20:45. Z kolei finał odbędzie się we wtorek 7 sierpnia o 21:40.

Na szczęście wcześniej na Stade de France były doskonałe wieści po awansie Natalii Kaczmarek, która wygrała swój bieg w czwartej rundzie w biegu na 400 metrów. Tym samym jest pewna startu w środowym półfinale.

- Dobry wynik. Jest okej. Super, stadion robi ogromne wrażenie, ale to wiedziałam już wcześniej. Naprawdę pierwszy raz w życiu biegnę eliminację przy komplecie publiczności. Wow. To naprawdę robi to robotę - mówiła wicemistrzyni świata z Bukaresztu w rozmowie z Eurosportem.