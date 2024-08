Kapitan Polaków przemówił po kapitalnym awansie. Gorzka cena sukcesu

Wysoka wygrana z Egiptem, pięciosetowy bój z Brazylią, dużo słabsza postawa z Włochami. Faza grupowa nie była najlepsza w wykonaniu polskich siatkarzy, ale udało się wywalczyć awans. Mecz ze Słowenią można śmiało uznać za najlepsze spotkanie w wykonaniu biało-czerwonych w 2024 r. Co ważne, przebudził się Bartosz Kurek, na którego najbardziej narzekano po fazie grupowej.

Kurek przemówił po historycznym awansie

Bartosz Kurek zaczął grać na dobrym poziomie w drugim secie. W pierwszym często psuł zagrywkę, nie mógł znaleźć odpowiedniego sposobu na wyprowadzenie dobrego ataku. Ale w kolejnej partii zaczął się odblokowywać i grał coraz pewniej, nadrabiał błędy w polu serwisowym. Regularnie obijał blok lub przedzierał się przez niego.

Kurek jest istotną postacią siatkarskiej reprezentacji Polski od kilkunastu lat, przeżył trzy katastrofy na igrzyskach olimpijskich - w Londynie w 2012, w Rio de Janeiro w 2016 roku i w Tokio trzy lata temu. Dziś mówi, że w ogóle nie czuje zmęczenia psychicznego czy fizycznego turniejem w Paryżu, czy meczem ze Słoweńcami. Więcej kosztował go cały okres od Londynu do Tokio.

- Ile mnie kosztował ten mecz? Zero. Wszystko, co nas kosztowało, to czas od Tokio, od Rio, od Londynu. Od tych wielu lat. Dzisiaj to była przyjemność Z tymi gośćmi to zawsze jest przyjemność - rzucił w rozmowie pomeczowej z Eurosportem.

Sam zdążył zapomnieć, jak wyglądała ostatnia akcja tego spotkania. Toncel Stern zaatakował, ale posłał piłkę w aut, nie zahaczył o polski blok.. - Byłem w takim stanie, że nie wiedziałem, co się dzieje. Dopiero jak piłka upadła i była kilometr od bloku... - urwał zdanie. Potem dodał, że "po prostu za dużo emocji było".

W meczu ze Słowenią bardzo dobrze funkcjonowało przyjęcie, w tym elemencie królował Tomasz Fornal. Do tego udało się dołożyć sporo punktów zagrywką, głównie za sprawą serii Wilfredo Leona w trzecim secie. Z pewnością to spotkanie było dużo lepsze w wykonaniu Polaków niż wszystkie trzy w fazie grupowej. Aż pojawiły się myśli i głosy, że biało-czerwoni oszczędzali się w grupie i nie grali na 100 procent. Kurek zaprzeczył temu. Ale mówi wprost, że nie zamierzają poprzestać na półfinale. Medal olimpijski jest jak najbardziej w zasięgu.

- W żadnych wypadku to nie był nasz plan. Chcieliśmy grać dobrze od pierwszego meczu. Nie był to nasz idealny turniej. Ale dopiero dzisiaj zaczynamy i wierzę, ze od następnego meczu zagramy jeszcze lepiej i że uda nam się zamieszać wśród faworytów - przyznał kapitan reprezentacji.

Polska zagra w półfinale z lepszym z pary USA - Brazylia, rywala pozna w poniedziałek wieczorem.