Grbiciowi aż pociekły łzy po meczu. "Mogliście widzieć"

Nikola Grbić zrobił to, co nie udało się Stanisławowi Gościniakowi, Raulowi Lozano, Andrei Anastasiemu, Stephane'owi Antidze i Vitalowi Heynenowi. Wprowadził Polskę do półfinału igrzysk olimpijskich. Ten wielki sukces udało się osiągnąć w Paryżu, gdzie Polacy pokonali w ćwierćfinale Słowenię 3:1. W pomeczowym wywiadzie serbski szkoleniowiec Biało-Czerwonych nie potrafił ukryć łez wzruszenia po tym zwycięstwie.

3 fot. Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl