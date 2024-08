To z nimi polscy siatkarze zagrają o finał igrzysk olimpijskich. Szykuje się wielki hit

Brazylia, Włochy, Rosja, Stany Zjednoczone i Francja - to byli pogromcy reprezentacji Polski w ostatnich pięciu ćwierćfinałach igrzysk olimpijskich. Na szczęście w Paryżu ta 20-letnia klątwa została przełamana! Biało-Czerwoni po wspaniałym meczu wygrali 3:1 ze Słowenią (25:20, 24:26, 25:19, 25:20) i zameldowali się w najlepszej czwórce turnieju.

Stany Zjednoczone albo Brazylia rywalem reprezentacji Polski w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu

Nasi siatkarze mogą już tylko odpoczywać i spokojnie oglądać pozostałe trzy mecze ćwierćfinałowe, w których Włosi zagrają z Japonią, Francuzi z Niemcami, a Stany Zjednoczone z Brazylią. To ten ostatni mecz wyłoni rywala Polski w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. To spotkanie zostanie rozegrane dopiero w poniedziałkowy wieczór o 21:00.

Gdyby Polacy zagrali z Brazylią, to mógłby to być rewanż za mecz fazy grupowej. Z kolei Amerykanie to pogromcy Polaków z ćwierćfinału w Rio de Janeiro, który pamiętają m.in. Bartosz Kurek czy Paweł Zatorski.

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane już w środę 7 sierpnia o godzinach 16:00 i 20:00. Jeszcze nie jest jasne, o której będą grać nasi zawodnicy, ale można założyć, że będzie to 16:00, jeśli Francja wygra z Niemcy i awansuje do półfinału igrzysk.

Terminarz igrzysk olimpijskich w Paryżu w siatkówce mężczyzn:

Ćwierćfinały

Polska - Słowenia 3:1

Włochy - Japonia (13:00)

Francja - Niemcy (17:00

USA - Brazylia (21:00)

Półfinały

Polska - USA/Brazylia

Włochy/Japonia - Francja/Niemcy

Finał - sobota, 10 sierpnia godzina 13:00