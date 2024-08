Co za wstyd. Złoty medalista olimpijski przyłapany, jak śpi w parku

Za Thomasem Cecconem kapitalny występ w pływackim wyścigu na 100 m stylem grzbietowym w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 23-latek uzyskał wynik 52,00 s (0 0,4 sekundy słabszy niż rekord świata) i zdobył swój pierwszy złoty medal igrzysk w karierze. Srebro wywalczył Chińczyk Jiayu Xu (52,32), a brąz powędrował do Ryana Murphy'ego (52,39). Kilka dni później, do tego sukcesu, Włoch dołożył brązowy medal, wywalczony w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym.

Thomas Ceccon zawiedziony organizacją igrzysk olimpijskich w Paryż. Poszedł do parku i zasnął

Ceccon publicznie narzekał na warunki panujące we wiosce olimpijskiej. 23-latek skarżył się m.in. na brak klimatyzacji i "kiepskie jedzenie". - W wiosce nie ma klimatyzacji, jest gorąco, a jedzenie jest kiepskie. Wielu sportowców przeprowadza się z tego powodu. To nie jest alibi ani wymówka, to rzeczywistość, którą prawdopodobnie nie wszyscy znają - wypalił Cennon, cytowany przez portal Sportsport.ba. - Zazwyczaj, gdy jestem w domu, robię sobie drzemki po południu, a tutaj naprawdę trudno mi znieść upał i hałas - dodał.

Ostatnio mistrz olimpijski postanowił zrobić coś z tym problemem i zdecydował się na dość radykalny krok. Włoch poszedł do pobliskiego parku, rozłożył koc na trawie, tuż za drewnianą ławką i zdrzemnął się. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych i wywołało poruszenie. "Nie do wiary", "Zachował się w taki teatralny sposób, artysta", "Ten sportowiec zrobił to specjalnie dla siebie" - czytamy.

Thomas Ceccon nie jest jedynym sportowcem, który jest zawiedziony organizacją igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pod koniec lipca m.in. polski pływak, Ksawery Masiuk, opowiadał dziennikarzom o koszmarnych warunkach panujących w wiosce olimpijskiej. - Warunki w wiosce są, jak dla mnie, tragiczne. Mam prawie dwa metry [192 cm wzrostu - red.], śpię na tym kartonowym łóżku, które jest dla mnie za krótkie i totalne niewygodne - wypalił w rozmowie z "Eurosportem".