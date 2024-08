Siatkarze dawali show, aż tu nagle realizator pokazał Świątek. Duma

To najważniejszy dzień polskiej siatkówki męskiej od trzech lat i meczu z Francją (2:3) w Tokio. Reprezentacja Polski gra ze Słowenią w olimpijskim ćwierćfinale, by przełamać klątwę trawiącą naszą męską kadrę w meczach o półfinał igrzysk w całym XXI wieku. Wszyscy kibice mają świadomość, jak istotne jest to spotkanie i nie tylko oni. W hali podczas meczu pojawiła się także wyjątkowa kibicka. Mowa o brązowej medalistce turnieju tenisowego Idze Świątek.

3 screen/Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl