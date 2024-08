Dramat. Oni są wyżej w klasyfikacji medalowej od Polski. Wysepki i skansen komunizmu

Pięć medali - tyle na pewno przywiozą polscy sportowcy z Paryża. Wiele wskazuje na to, że trudno będzie dobić nawet do dziesięciu medali, co byłoby najgorszym wynikiem od 68 lat! Obecnie w klasyfikacji medalowej Polskę wyprzedzają kraje, których liczba mieszkańców jest mniejsza od wielu polskich miast. To chociażby wyspa Saint Lucia, która ma zaledwie... 71 tysięcy mieszkańców.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl