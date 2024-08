Oj, zabolało. Rosjanie grzmią po tym, co zrobił Eurosport. "Wstyd"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dla tenisistów i tenisistek już się zakończyły. W niedzielę zobaczyliśmy ostatnie starcia o medale w singlu panów i deblu pań. Wydarzeniem dnia był wielki pojedynek o złoto Novaka Djokovicia z Carlosem Alcarazem. Po szalenie zaciętym niemal trzygodzinnym meczu lepszy okazał się Serb. Wygrał 7:6 (3), 7:6 (2) i wieku 37 lat po raz pierwszy został mistrzem olimpijskim. Mecz szerokim echem odbił się również w Rosji, ale z nieco innego powodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Eurosport pokazał ostatnich mistrzów olimpijskich w tenisie. W Rosji zawrzało

Rosjanie w ramach sankcji za atak na Ukrainę w Paryżu nie mogą startować pod własną flagę, ale jako sportowcy neutralni. Zdobyte przez nich medale nie są liczone do klasyfikacji medalowej, a w przypadku wygranej nie będzie odgrywany rosyjski hymn. Transmitujący zawody Eurosport zdecydował się, że wykreśli flagę Rosji również przy historycznych wydarzeniach.

Chodzi o grafikę, jaka pojawiła się zaraz po wygranej Djokovicia. Wówczas na ekranach widzowie zobaczyli tabelę ze zwycięzcami olimpijskiego turnieju singlistów z siedmiu ostatnich edycji igrzysk. Na samym dole widniało nazwisko rosyjskiego tenisisty Jewgienija Kafielnikowa, który zdobył złoto w 2000 r. podczas igrzysk w Sydney. Uwagę zwraca jeden szczegół.

Rosjanie nie zobaczyli swojej flagi. Nie mogli tego przeżyć. "Wstyd"

Obok nazwiska Kafielnikowa nie było rosyjskiej flagi. Zamiast niej umieszczono seledynową z białym kółkiem na środku, wewnątrz którego widnieją litery AIN. Jest to skrót od francuskiego Athltes Individuels Neutres (Neutralni sportowcy indywidualni). Sęk w tym, że w Sydney Rosjanie mogli startować na tych samych prawach, co inne drużyny. - Jewgienij Kafielnikow w 2000 r. reprezentował Rosję, a nie sportowców neutralnych. To wstyd! - czytamy na profilu Sport24 na Telegramie.

Jewgienij Kafielnikow poza złotym medalem z Sydney w dorobku ma triumfy w 26 turniejach w grze pojedynczej i 27 w grze podwójnej. Dwa razy indywidualnie triumfował w Wielkim Szlemie - raz w Australian Open i raz w Rolandzie Garrosie. W 1999 r. był liderem rankingu ATP.