Tyle Djoković będzie dostawał od rządu za złoty medal. Polacy mogą o tym pomarzyć

Ile znaczy upór i walka do końca, to najlepiej pokazał Novak Djoković na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Serb w finale turnieju wygrał 7:6, 7:6 z Carlosem Alcarazem i skompletował w wieku 37 lat Karierowego Złotego Szlema, czyli ma na koncie triumfy w Australian Open (dziesięć razy), Roland Garros (trzy razy), Wimbledon (siedem razy) i US Open (cztery razy) oraz upragnione złoto igrzysk olimpijskich. Został piątym tenisistą, który tego dokonał po Steffi Graff, Serenie Williams, Andre Agassim i Rafaelu Nadalu.

Zaraz po meczu Novak Djoković nie ukrywał emocji i było widać, ile znaczyło dla niego zdobycie złotego medalu olimpijskiego dla Serbii. Jak wiadomo - turniej olimpijski nie ma wielomilionowej puli nagród godnej zawodów wielkoszlemowych.

Novak Djoković ma zapewnioną emeryturę olimpijską w Serbii

Jednak za zdobycie złotego medalu olimpijskiego Novak Djoković otrzyma od serbskiego państwa 200 tysięcy euro (około 860,7 tys. złotych). Takie dane przekazał serbski portal Telegraf. Jednocześnie tenisista zapewnił sobie dożywotnią emeryturę olimpijską, która stanowi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia netto z grudnia poprzedniego roku (w tym przypadku 2023 r.). Ile wynosi? 252 681 dinarów serbskich, co daje około 9300 złotych.

To na pewno byłby miły dodatek dla wielu sportowców, ale dla samego Djokovicia? Według "Forbesa" 37-latek w karierze zarobił już ponad 510 milionów dolarów.

A ile wynosi emerytura olimpijska w Polsce? Stawka może zmieniać się co roku, bo ustalana jest na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej. Tę kwotę ustala ustawa budżetowa, a dla medalistów IO mnożona jest jeszcze razy 1,8, co ustala ustawa o sporcie. W 2024 roku emerytura olimpijska wynosi więc 4203,04 zł brutto.

Jeszcze w trakcie igrzysk olimpijskich Novak Djoković zrezygnował ze startu w turnieju ATP 1000 w Montrealu, który będzie rozgrywany w dniach 6-12 sierpnia. Serbski tenisista jest zgłoszony do gry w zawodach ATP 1000 w Cincinnati w dniach 12-19 sierpnia, gdzie broniłby tytułu sprzed roku. Następnie w kalendarzu jest US Open (26 sierpnia - 8 września).