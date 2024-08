Najszybszy człowiek świata wyznał bezlitosną prawdę. I się zaczęło

Noah Lyles ma na koncie sześć złotych medali mistrzostw świata, tryplet sprinterski zgarnął rok temu w Budapeszcie, wygrywając biegi na 100 i 200 metrów oraz w sztafecie. Wywalczył złoto olimpijskie, choć konkurencja była piekielnie mocna - wszyscy finaliści zmieścili się w 0.12 sek. Pierwszy raz w historii IO cała grupa zeszła poniżej 10 sekund.

Lyles przyznał się do szeregu chorób i zaburzeń

Kiedy cała ósemka wpadła na metę, było nerwowe wyczekiwanie na to, kto został mistrzem olimpijskim. Noah Lyles i Kishane Thompson mieli zmierzony taki sam czas - 9.79. Z racji, że przepisy nie przewidywały, by skończyli ex aequo na pierwszym miejscu, decydowały tysięczne sekundy. Lyles wygrał złoto o zaledwie pięć tysięcznych sekundy.

"Ameryko, mówiłem ci. Mam to!" - krzyczał Lyles do kamery, kiedy ogłoszono go zwycięzcą. Medal zadedykował Rashawnowi Jacksonowi, trenerowi, który zmarł 1 lipca. To były trener brata Noaha, Josephusa.

Prawie cztery godziny po życiowym sukcesie Noah Lyles opublikował szczery wpis na swój temat. Przyznał się do aż sześciu różnych chorób i zaburzeń psychicznych, z którymi zmagał się w ciągu 27 lat życia i doskwierają mu do dzisiaj. Zdołał je przezwyciężyć w drodze na sportowy szczyt.

"Mam astmę, alergie, dysleksję, ADHD, stany lękowe i depresję. Ale to, z czym się zmagacie, nie definiuje tego, kim możecie się stać. Dlaczego nie wy!" - napisał na Twitterze przed godziną 2 w nocy.

Lyles potrafił rok temu wywołać burzę, wbijając szpilkę graczom NBA, że po wygraniu ligi wcale nie są mistrzami świata, jak mają w zwyczaju siebie nazywać. Dziś jest na ustach wszystkich Amerykanów, jest dla nich narodowym bohaterem.

"Sprawiłeś, że Ameryka jest dzisiaj dumna", "Posiadasz należny ci tytuł najszybszego człowieka świata", "Zamknąłeś usta wszystkim hejterom, gratulacje", "Zdecydowanie najbardziej ekscytujące 10 sekund igrzysk", "Dziękujemy za omówienie znaczenia zdrowia psychicznego", "Legenda" - m.in. takie komentarze pojawiają się pod wpisem Lylesa.

O depresji Lyles mówił już przy okazji igrzysk olimpijskich w Tokio. Problemy ze zdrowiem psychicznym dokuczały mu już w dzieciństwie. O pozostałych chorobach i problemach Lylesa świat dowiaduje się pierwszy raz.

- Ktoś zapytał, dlaczego napisałem na swoim koncie na Twitterze, że biorę antydepresanty. Wiem, że jest wielu ludzi takich jak ja, którzy są zbyt przerażeni, by coś powiedzieć lub nawet rozpocząć "tę podróż". Chciałem zwrócić uwagę na ten poważny problem, skoro jestem osobą publiczną, porozmawiać z kimś o tym. Nie chcę też obudzić się pewnego dnia i pomyśleć: "nie chcę już tu być". Czasami myślę sobie: "tu w Tokio powinien być on". Czuję, że mam wiele talentów i mogę iść w różnych kierunkach. Wybrałem biegi, bo kocham mojego brata i chciałem z nim dzielić radości Kiedy trenowałem, czułem, że znikają problemy i że będę mógł żyć swoim życiem. Kiedy trenowałem, czułem, że znikają problemy i że będę mógł żyć swoim życiem. Nic mnie nie definiuje: brąz lub złoto, sport amatorski czy zawodowy. Chcę być sobą. Jestem Noah Lyles - mówił trzy lata temu.

Noah Lyles będzie polował na olimpijski tryplet. Wystartuje także na 200 metrów i w sztafecie 4x100 metrów.