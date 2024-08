Niestety! Oto tabela po przegranej polskich siatkarek z Brazylią

Reprezentantki Polski porażką z Brazylią 0:3 (21:25, 36:38, 14:25) zakończyły grę w fazie grupowej igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wcześniej nasze siatkarki wygrały 3:1 z Japonią i 3:0 z Kenią. Te dwa mecze wystarczyły, żeby zawodniczki Stefano Lavariniego zapewniły sobie historyczny awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich. W meczu z Brazylią grały "tylko" o pierwsze miejsce, które miało wpływ na to, na kogo Polki trafią w meczu 1/4 finału.

Reprezentacja Polski kończy fazę grupową na drugim miejscu

Wyniki spotkań w grupie B ułożyły się w ten sposób, że w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich zagrają tylko Brazylia i Polska. "Canarinhas" wygrały grupę z perfekcyjnym bilansem setów 9:0 i dziewięcioma punktami na koncie po trzech wygranych meczach. Siatkarki Stefano Lavariniego mają na koncie sześć punktów po dwóch wygranych i bilans setów 6:4. Niestety, w bezpośrednim starciu o pierwsze miejsce nie udało się ograć Brazylijek.

Honorową wygraną 3:0 odniosły Japonki nad Kenią. To jednak reprezentacji z Azji nie zapewniło gry w ćwierćfinale igrzysk, gdyż z bilansem 4:6 musiały ustąpić miejsca Dominikanie z grupy C oraz Serbkom, które miały cztery punkty na koncie.

Tabela grupy B na igrzyskach olimpijskich w Paryżu:

Brazylia - trzy zwycięstwa, bilans setów 9:0, 9 pkt, Polska - dwa zwycięstwa, 6:4, 6 pkt Japonia - jedno zwycięstwo, 4:6, 3 pkt Kenia - zero zwycięstw, 0:9, 0 pkt.

Reprezentacja Polski w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich zagra ze Stanami Zjednoczonymi. To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 6 sierpnia. Ostatnich pięć spotkań między tymi drużynami to cztery zwycięstwa reprezentacji Polski przy jednym Amerykanek. Relację z ćwierćfinału będzie można oczywiście śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.