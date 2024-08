Niesamowite, co Świątek teraz robi w Paryżu. Natychmiast ją "przyłapali"

Iga Świątek była postrzegana jako faworytka do zgarnięcia złota na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. I wszystko szło zgodnie z planem aż do półfinałowego spotkania. Tam Polka musiała uznać wyższość Qinwen Zheng, z którą przegrała 2:6, 5:7. Zalana łzami 23-latka była załamana. Czasu na rozpaczanie nie było jednak zbyt wiele, ponieważ już dzień później czekał ją mecz o brąz. Na szczęście w starciu ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą wszystko wróciło do normy.

Tylko spójrz, komu kibicuje Świątek. Klasa

Liderka rankingu WTA w godzinę zwyciężyła 6:2, 6:1, dzięki czemu zajęła trzecie miejsce w stolicy Francji. Czy Świątek tuż po zawodach wyjechała z Paryża? Nic bardziej mylnego. - Zamierzam zostać i wreszcie czerpać więcej frajdy z tego, co jest związane z igrzyskami, z tej atmosfery. Dotychczas byłam skupiona na swoim występie. Jeśli teraz będę miała z tego więcej radości, to myślę, że zapamiętam też to - mówiła w rozmowie z dziennikarzami.

Okazuje się, że słowa te nie były rzucone na wiatr! W niedzielny wieczór w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Igi Świątek w towarzystwie ojca oraz psycholog Darii Abramowicz. Tenisistka i jej najbliżsi wybrali się na Stade de France, gdzie około godz. 20:30 rozpoczął się finał rzutu młotem! Szybko jej obecność wyłapały kamery TVP.

Tam o medale walczą Wojciech Nowicki oraz Paweł Fajdek. Mogą zatem liczyć na doping wyjątkowego gościa. W Tokio pierwszy z nich wywalczył złoto, natomiast drugi świętował zgarnięcie brązowego krążka. Obecnie rywalizacja w tej dyscyplinie jest dużo bardziej zacięta. Lada moment okaże się, czy nasi młociarze powtórzą wielki sukces sprzed trzech lat! Z takim dopingiem być może będzie im nieco łatwej.