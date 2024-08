Historyczny medal na igrzyskach! Tego nie było w dziejach świata

Olimpijska reprezentacja uchodźców wystąpiła po raz pierwszy w tej imprezie w 2016 r. w Rio de Janeiro. Wspomniana instytucja powstała w 2015 r. podczas zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), dzięki działaniom Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) oraz Fundacji Uchodźców Olimpijskich (ORF). "Ta drużyna wysyła w świat wspaniały sygnał o tym, jak uchodźcy wzbogacają naszą społeczność olimpijską. Sportowcy są mile widziani w naszej społeczności olimpijskiej. To symbol nadziei dla wszystkich uchodźców na świecie" - mówił Thomas Bach, szef MKOl.

Kadra uchodźców miała okazję rywalizować m.in. podczas Igrzysk Europejskich w Polsce. W tym gronie była m.in. pięściarka Cindy Winner Djankeu Ngamba, pochodząca z Kamerunu, która walczyła w kategorii średniej. Ngamba wzięła też udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu i była chorążym kadry uchodźców. W boksie walczyła w kategorii do 75 kilogramów.

Jak pisze "The Guardian", Ngamba dorastała w Anglii i zdobywała tam tytuły, ale nie mogła reprezentować Wielkiej Brytanii ze względu na nieprzyznanie obywatelstwa. - Cindy to część naszej rodziny - mówił Rob McCracken, dyrektor sportowy brytyjskich olimpijczyków. Ngamba nie może wrócić do Kamerunu, ponieważ jest homoseksualistką, a to w tym kraju uchodzi za przestępstwo.

Pierwszy medal dla reprezentacji uchodźców. "To znaczy dla mnie wszystko"

Ngamba rywalizowała w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego z Francuzką Michel Daviną. Pierwsza runda była bardzo wyrównana, natomiast w drugiej i trzeciej Ngamba zdominowała przeciwniczkę, co dało jej zwycięstwo 5:0 po jednogłośnej decyzji sędziów. Tym samym Ngamba jest pewna co najmniej brązowego medalu, pierwszego w historii dla kadry uchodźców na igrzyskach olimpijskich, ponieważ w boksie nie ma walki o brązowy medal i otrzymują go obie przegrane półfinalistki.

- To znaczy dla mnie wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się zmienić kolor medalu podczas kolejnej walki. Chcę w ten sposób powiedzieć uchodźcom na całym świecie, by pracowali ciężko, nie poddawali się. Wtedy możecie osiągnąć wszystko. Jestem tylko człowiekiem tak jak każdy inny uchodźca i sportowiec na tym świecie. Wiele osób mi nie kibicowało, ale słuchałam samej siebie i moich trenerów. Cieszę się, że wykonałam zadanie - mówiła Ngamba po walce.

Rywalką Ngamby w półfinale będzie Atheyna Bylon z Panamy, która pokonała niejednogłośnie na punkty Elżbietę Wójcik, w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach. Po drugiej stronie drabinki w kategorii do 75 kg dojdzie do pojedynku między Chinką Li Qian a Australijką Caitlin Parker. Półfinałowa walka Ngamba - Bylon odbędzie się w czwartek.