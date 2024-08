Polka błyszczała na igrzyskach. Aż przyszedł finał. Niestety

Katarzyna Wasick imponowała formą w eliminacjach oraz w półfinale rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym, co pozwalało jej myśleć nawet o medalu. Trudno ją było nazwać największą faworytką, ale w finale dała z siebie wszystko. Niestety nie wystarczyło to do podium, w stawce ośmiu zawodniczek Polka uplasowała się w drugiej połowie z czasem 24,33 s. Wygrała uznawana za wielką faworytkę Sarah Sjoestroem.

