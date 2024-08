Andrzej Gołota od razu zareagował na sukces Julii Szeremety. Co za słowa!

Po 32 latach polski boks ponownie będzie mieć medal na igrzyskach olimpijskich! Wtedy, w 1992 roku w Barcelonie, Wojciech Bartnik zdobył brąz w kategorii półciężkiej. W niedzielne popołudnie podczas igrzysk w Paryżu do półfinału awansowała Julia Szeremeta, która w kategorii do 57 kilogramów jednogłośnie na punkty pokonała 33-letnią Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę i tym samym jest pewna przynajmniej brązowego medalu!

Na igrzyskach w 1988 roku w Seulu polscy pięściarze zdobyli cztery brązowe medale. Byli to Jan Dydak (waga półśrednia), Henryk Pietrich (półciężka), Janusz Zarenkiewicz (superciężka) i Andrzej Gołota (ciężka).

Andrzej Gołota zdobył przed laty medal igrzysk olimpijskich, a teraz pogratulował Julii Szeremecie

Legendarny polski pięściarz, zanim rozpoczął pełną niezwykłych historii zawodową karierą, to był wyśmienitym amatorem. Poza medalem z igrzysk z Seulu miał też na koncie brązowy medal mistrzostw Europy (Ateny 1989) i wicemistrzostwo świata z Bukaresztu z 1985 roku.

Gołota krótko po sukcesie Szeremety skomentował jej występ z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru. "Tak, już wiem, że mamy medal. No popatrz się, to kobiety nas biją (śmiech). Przekaż Julii podziękowania od starego dziadka, pogratuluj i zaproś gdzieś na kawę" - powiedział czterokrotny pretendent do mistrzostwa wagi ciężkiej, cytowany przez dziennikarza Artura Gaca.

Julia Szeremeta w półfinale igrzysk olimpijskich zmierzy się z Filipinką Nesthy Petecio. To starcie odbędzie się w środę 7 sierpnia o godz. 21:46. W drugim półfinale o 21:30 Turczynka Esra Yildiz Kahraman skrzyżuje rękawice z Tajwanką Lin Yu-ting.