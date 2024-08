Koszmar Polki w Paryżu. Miał być finał, a jest walka z czasem

Marika Popowicz-Drapała pomogła polskiej sztafecie mieszanej 4x400 m awansować do olimpijskiego finału, w którym nie wystąpiła z powodu kontuzji. Ta okazuje się na tyle poważna, że zmusiła biegaczkę do podjęcia stanowczej decyzji. Ale niewykluczone, że jeszcze zobaczymy ją na igrzyskach. - To stary uraz - powiedział w rozmowie z Interią Sport lekarz kadry Jarosław Krzywański, który krótko skomentował sytuację zawodniczki.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl