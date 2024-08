Chaos i wojna w polskim związku. Jeden komentarz rozpętał burzę

Afera wybuchła w niedzielę - 4 sierpnia. Polscy floreciści walczyli o półfinał igrzysk, ale przegrali z Włochami wyraźnie 39:45. Gdy stało się jasne, że przegramy, Jakub Zborowski – komentator Eurosportu – wygłosił płomienną mowę.

– Drodzy państwo, ja powiem tylko krótko — tak kończy się kolesiostwo i układy w Polskim Związku Szermierczym – zaczął Jakub Zborowski. – Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów na igrzyskach, nie tylko w szermierce, mielibyśmy mniej – dodał.

Mocny monolog Zborowskiego trwał nieco ponad minutę. Na koniec oberwało się Michałowi Siessowi, polskiemu szermierzowi, który w tamtym momencie przegrywał z Włochem Tomasso Marinim. A którego – zdaniem komentatora – w ogóle nie powinno tam być.

– Leszek Rajski, który na zakończenie sezonu był w rankingu wyżej od swoich rywali, teraz ogląda igrzyska, przebywając w Polsce na obozie z dziećmi. Leszek, cała szermiercza Polska, a może nawet cała sportowa Polska jest z tobą. (...) Człowiek, który z Tomasso Marinim walczył jak równy z równym, przed igrzyskami miał najwyższą formę, teraz trenuje dzieci w Polanicy-Zdroju. A Michał Siess zadał Czechowi w turnieju indywidualnym trzy punkty. Niech sobie sami państwo ocenią, czy tak powinna wyglądać polska szermierka i polski sport – skończył Zborowski, przepraszając przy tym Siessa. To jedynie przykład, który pokazywał – jego zdaniem – patologiczne relacje panujące w Polski Związku Szermierczym (PZSzerm).

O tym, że słowa były przemyślane, świadczy fakt, iż Zborowski – już na początku meczu – wspomniał o aktach przemocy psychicznej wobec polskich szermierzy, zaapelował też o pomoc do państwowych władz. Sprawa odbiła się szerokim echem. Zawrzało nie tylko w środowisku, ale i całej sportowej Polsce.

Wtedy jako Sport.pl skontaktowaliśmy się z Adamem Konopką, wiceprezesem zarządu PZSzerm. Poprosiliśmy o komentarz dotyczący Zborowskiego, ale sami staliśmy się ofiarą zamieszania w związku. W ramach autoryzacji odesłano nam zmienione odpowiedzi, których treść znalazła się także w oświadczeniu PZSzerm opublikowanym tego samego dnia. W kolejnych dniach pojawiały się nowe rzeczy, które tylko potwierdzały ogromny chaos panujący w polskiej szermierce.

Skontaktowaliśmy się także z Jakubem Zborowskim, prosząc go o odniesienie się do słów Konopki i stanowiska PZSzerm.

Wieloletni konflikt na linii Zborowski - PZSzerm

Zarzuty i oskarżenia ze strony Zborowskiego wobec PZSzerm są mocne. Zdaniem Adama Konopki i związku regularne słowa krytyki to przejaw zemsty i frustracji za to, że Zborowski nie zrobił wielkiej kariery szermierczej, o co ma rzekomo obwiniać PZSzerm.

- Jakub Zborowski sam był zawodnikiem, szpadzistą. Skończył wcześnie karierę, czuł się pokrzywdzony decyzjami trenerów, którzy nie powoływali go do kadry. Widział w tym układ. Zrezygnował ze sportu, ale zachował w sobie głęboką urazę do związku i do konkretnych ludzi, którzy – jak uważa – złamali mu karierę. Ale nawet głębokie rozżalenie musi mieć swoje granice - opisuje Konopka dla Sport.pl.

Wiceprezes PZSzerm ujawnił też, że przez jakiś czas Zborowski był pracownikiem związku, ale został zwolniony. Według niego komentator Eurosportu do dziś nie może się pogodzić z tym faktem, dlatego mści się poprzez regularną krytykę działań PZSzerm. - Miał o to do nas duże pretensje i – co słychać w jego komentarzu – ma je nadal - dodaje Konopka.

Związek nie wyklucza, że może też chodzić o walkę o wpływy przed wyborami na nowego prezesa PZszerm, w które Zborowski ma być zaangażowany. - Jest stroną konfliktu ze związkiem, stał się tubą pewnej grupy opozycyjnej, która chce przejąć władzę w PZSzerm. Przygotowywany od dawna atak na związek jest mocnym akordem walki wyborczej. Tu nie chodzi o krzywdy zawodników, chodzi o władzę. To jest, niestety, cyniczne. Pan Zborowski od dawna zbiera materiały na związek, przygotowuje film, który ma w nas uderzyć i ten atak to promocja tego filmu i realizacja strategii grupy próbującej dokonać przewrotu - przestrzega działacz.

Spór o powołania. Kwestia syna medalisty olimpijskiego

Zarzuty o "kolesiostwo" padły podczas ostatniej walki Michała Siessa. W zarządzie PZSzerm jako wiceprezes zasiada bowiem jego ojciec, Cezary, brązowy medalista olimpijski z Barcelony z 1992 r. Słowa Zborowskiego interpretowano w ten sposób, że Michał Siess miałby się znaleźć w kadrze ze względu na powiązania rodzinne.

Związek zaprzecza, że pokrewieństwo miało wpływ na powołania, a Michał Siess miał przekonać trenera do siebie dobrymi wynikami na arenie międzynarodowej, choć w krajowym rankingu olimpijskim był na piątym miejscu. To złoty medalista igrzysk europejskich z Krakowa.

- Siess jest kończącym mecze, tym najważniejszym. Nie musi wygrać ostatniej walki, ale musi dowieźć wynik. Jest zawodnikiem, na którym w dużej mierze drużyna się opierała. To bardzo mocny zawodnik. Choupenitch [czeski szermierz, o którym mówił Zborowski - red.] po prostu czuje Michała, ma na niego patent. Podawanie takiego przykładu jest nieuprawnione. To głęboka gra nie fair. Większość ludzi powie, że wybór Michała Siessa był słuszny. To fobia pana Zborowskiego - uważa Konopka.

Sam Siess jasno dał do zrozumienia w mediach społecznościowych, co myśli o Zborowskim. "Oczywiście krytykę przyjmę z pokorą. Ale agresywne i obraźliwe wiadomości prywatne ze strony 'dziennikarza' należy tępić" - napisał na X (dawniej Twitter). W rozmowie z WP SportoweFakty atak ze strony Zborowskiego nazwał "totalnym absurdem".

O co chodzi z Leszkiem Rajskim?

Zborowski w trakcie przemowy stanął po stronie nieobecnego w Paryżu Leszka Rajskiego. W ostatnim czasie Rajski notował słabsze wyniki, 1,5 roku temu zastąpił go w kadrze Jan Jurkiewicz. Cały czas w drużynie byli Siess i Andrzej Rządkowski, dołączył Adrian Wojtkowiak. Dobre wyniki w Polsce w okresie kwalifikacyjnym nie pomogły Rajskiemu, miało ich brakować w międzynarodowych zawodach.

- Akceptacja przez dyrektora sportowego związku jest po to, żeby trenerzy kadry nie forsowali zawodników, których prowadzili wcześniej, z którymi przez lata pracowali. Chodzi o to, żeby kadra była jak najsilniejsza, decydowały względy sportowe. Mnie też serce się krajało, że Leszek nie jedzie, ale występy międzynarodowe miał słabe. A Zborowski robi z tego krucjatę, to mocno przesadzona sprawa - mówi nam Konopka.

Co ciekawe, Zborowski wywołał Rajskiego do tablicy, choć ten miał prosić komentatora, by nie wciągał go w konflikt. 40-latek nie miał problemu z tym, by zaakceptować decyzję o braku powołania. - Nie, nie czuję się skrzywdzony. Prosiłem Kubę, żeby nie mieszał mnie w tę aferę. Nie podoba mi się również, że Kuba Zborowski atakuje personalnie Michała Siessa. Owszem, było mi przykro, że nie pojechałem na igrzyska, ale mieliśmy jasno określone kryteria wewnętrznej kwalifikacji (2 szermierzy z rankingu, 2 wybranych przez trenera - red.). To dobry zawodnik i przykro mi, że jest obecnie atakowany. W naszej drużynie wciąż panuje dobra atmosfera i nie chciałbym, żeby się to zmieniło - mówił Rajski w rozmowie z thesport.pl.

Zborowski odpowiada na słowa PZSzerm

Cała sprawa wokół polskiej szermierki zaszła już na tyle daleko i pojawiło się w niej wystarczająco dużo wątków, że nie może obyć się bez odpowiedzi Jakuba Zborowskiego, od którego wszystko się zaczęło. W rozmowie ze Sport.pl odpowiedział na reakcję PZSzerm, poruszył wątki konfliktu i walki politycznej, a także tematy Siessa, Rajskiego i kadry szpadzistek.

Przede wszystkim Zborowski zaprzecza, by jego przeszłość była motywem zemsty na działaczach. - To jest absurd, totalna bzdura! Nie ma to żadnego pokrycia w prawdzie. Z panem Adamem, owszem, współpracowałem kilka miesięcy, kiedy pan Adam objął stanowisko prezesa i miał odmienić obraz polskiej szermierki. Zaprosił mnie, wiedząc, że pracuję w mediach, żebyśmy coś zrobili. Zrobiliśmy kilka fajnych rzeczy. Nie była to praca, tylko współpraca. Wykonywaliśmy pewne zlecenia na rzecz związku - mówi nam Zborowski.

- Natomiast są świadkowie i warto przypomnieć, że ja tym tematem zacząłem się zajmować na prośbę pewnej grupy zawodników, zawodniczek i klubów. To była akcja społeczna. Powiedziałem sobie, że ostatni raz chcę wejść w świat dziennikarstwa i sportu. Ja od tego odszedłem blisko cztery lata temu. Komentowałem szermierkę dlatego, że w Polsce trudno jest znaleźć dziennikarza, komentatora, który ma jakiekolwiek pojęcie o szermierce. Ta akcja ma na celu oczyszczenie polskiego sportu. Zobacz, jak później sportowcy zaczęli mówić. Ja się z tego cieszę - zaznacza.

- Chciałbym powiedzieć, tak jak wielu kibiców w Polsce: dość z tymi układami, przyklejanymi rzepami, związkowymi działaczami! Niech związki będą naprawdę grupą logistyczną, która będzie pomagać, a nie przeszkadzać wspaniałym trenerom i sportowcom w naszym kraju - dodaje.

Zborowski nie chce mieszać się w politykę związkową

Jeśli chodzi o wybory na nowego prezesa związku, wprost stwierdza, że nie jest zainteresowany przejęciem żadnej posady i nie jest zaangażowany w żadną kampanię wyborczą. - Czy Jakub Kwiatkowski jest w TVP Sport tubą prezesa Bońka, jeśli chodzi o PZPN? Czy według pana ja jestem czyjąś tubą, patrząc na to, co mówiłem w komentarzu? Dla mnie najważniejsze jest dobro polskiego sportu i polskiej szermierki. Żadna z osób, z którymi rozmawiałem, nie mówiła mi otwarcie, że będzie kandydować. Nawet teraz, kiedy pewne rzeczy wychodzą na jaw, ktoś dzwoni i są naciski: "Tego nie dotykaj, tego nie ruszaj!". Ja chcę, żeby sport był czysty, dlatego każdemu mówię, że trzeba wyczyścić sport do zera z układów i układzików. A czy zostanie prezesem ktoś z głośnym nazwiskiem lub nie, nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest, by miał dobry plan, a przede wszystkim był uczciwy, odważny i kompetentny. Środowisko szermiercze musi zrozumieć, że w pierwszej kolejności musi uzyskać wiarygodność. Rodzice, którzy zapisują dzieci na ten sport, muszą być pewni, że ich dzieci nie będą przeżywały takich emocji jak Aleksandra Jarecka - oznajmia.

- Ja nie czekam na ciepłą posadkę w związku. Jest fala hejtu, że ja chciałem odbić swoje nazwisko. A to wszystko zostało powiedziane na prośbę skrzywdzonych sportowców. Wydawało mi się, że taka akcja po prostu ma sens, żeby ludzie usłyszeli, że polskim sportowcom dzieje się krzywda.

Jest reakcja na Siessa

Zborowski zaznacza, że nie ma nic osobiście do Michała Siessa, ale zauważa, że w jego walce z Rajskim o miejsce na IO zastosowano podwójne standardy. Między nimi nie było dogrywki, jak w przypadku Jareckiej i Ewy Trzebińskiej.

- Poziom frustracji narastał. Tutaj czepiają się moich słów, żeby pana Siessa obronić. Natomiast on jest tu bardzo ważny. Cały czas chodzi o wewnętrzne regulaminy, ustalenia, żeby pan, żebym ja się nie mieszał w powołania i związkowi jest to na rękę. Ale czy zapytaliśmy kolejnych zawodników na liście, czy oni się zgadzają z tym układem? Skoro 170 pkt wystarczyło Siessowi, by przeskoczyć Leszka Rajskiego, to jakim prawem, nie mając 170 punktów w rankingu, Ewa Trzebińska otrzymała dogrywkę z Jarecką, która była trzecia? To jest bardzo fajne porównanie, bo mamy manipulację opinią publiczną, nami wszystkimi. To jest kolesiostwo, to są układy - komentuje.

Siess i Zborowski nigdy nie spotkali się twarzą w twarz. Korespondowali online, między nimi doszło wtedy do spięcia. Zborowski był wówczas na wyjeździe. Traktował konwersację jako prywatną rozmowę. Florecista zdradził w wywiadzie dla WP SportoweFakty treści wiadomości, które pisał do niego komentator Eurosportu.

- Michała Siessa nigdy nie widziałem, nigdy nie rozmawiałem z jego tatą. Opieram się jako komentator na dużej opinii ludzi. On do mnie pierwszy napisał. Ja byłem na długim weekendzie. Nie wytrzymałem, ale uznałem, że mogę do tego zawodnika pisać i z nim rozmawiać. Użyłem mocnych słów, ale nie wiedziałem wtedy, że będę komentował igrzyska. Jeśli ktoś przeczyta całą korespondencję, to sobie wyrobi zdanie. Dla mnie zawodnik, który w imieniu rady zawodniczej, zabiera głos w swojej sprawie, zaczyna być sędzią, a nie zawodnikiem. Bez komentarza pozostawię upublicznienie do mediów prywatnych wiadomości - wyjaśnia nam Zborowski. W podobnym tonie wypowiadał się dla "SF".

Rajski faktycznie pokrzywdzony?

- Jak wejdziemy na aktualne rankingi, to Rajski to numer jeden. Kibiców nie interesuje, że związek zamknął rankingi kwalifikacyjne w kwietniu. To niech je zmienią, bo kolejny raz nie zdobywamy medali! Jak się nie nadają do pracy w związkach, to niech nie pracują! Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy chcą się do tego dopchać, ale nie mogą - zaznaczył Zborowski.

Nie można wykluczyć zatem, że Rajski jest ofiarą systemu. - Pan prezes Tomaszewski mówił, że dla pani Ewy regulamin trzeba nagiąć, a dla pana Leszka regulamin był nieubłagany. Gdzie on podkreśla, że jest mu przykro, że następne kwalifikacje powinny uwzględniać mistrzostwa Europy. Oni tylko trenują za moje, za pana, za nasze pieniądze. Ja wymagam najlepszych reprezentantów. Jeśli pan wejdzie na stronę PZSzerm, zobaczy ranking, to Rajski jest pierwszy, 4 tygodnie przed igrzyskami był w najlepszej formie. Na igrzyskach chcemy oglądać najlepszych - dodał Zborowski.

Sprawa kadry szpadzistek

To jednak nie koniec afer w związku. Przed IO głośno było o wyborze kadry szpadzistek. Odstawiona na boczny tor została Ewa Trzebińska, która wywalczyła kwalifikację olimpijską dla polskiej drużyny. Zamiast niej pojechała Aleksandra Jarecka, która wróciła po urlopie macierzyńskim i w Paryżu wyszarpała brązowy medal z rąk Chinek.

Pokrzywdzona Trzebińska uważała, że trener Bartłomiej Język nie kierował się obiektywizmem, tylko sympatią do Jareckiej, ale miał problem z podjęciem ostatecznej decyzji. Zorganizowana została dogrywka, czyli obserwacja podczas dwóch zawodów w ramach szermierczego Pucharu Świata, ale jej zasady nie były do końca jasne.

- Słysząc o tej niedookreślonej dogrywce, samej mi się odechciało trenować, bo walczymy cały rok, a na koniec ktoś nam zmienia zasady gry, przekreślając naszą dotychczasową pracę. To jest nie fair, to jest brak szacunku do wysiłku zawodników, ale też strzał w stopę tym, co wymyślili regulamin - mówiła w rozmowie z Dominikiem Senkowskim dla Sport.pl Magdalena Pawłowska. Ona i Rajski podkreślali, że system kwalifikacyjny powinien zostać poddany reformom.

Co na to PZSzerm? - Braliśmy wszystkie za i przeciw, która z nich powinna pojechać. To była bardzo trudna decyzja. Dyrektor sportowy i trener uznali, że lepszy sezon miała Ola Jarecka i że to ona powinna pojechać do Paryża. Ostatecznie, skoro zdobyliśmy medal, to jest to dowód, że selekcja była dokonana prawidłowo. Z tego, co wiem, to Ewa Trzebińska na pewno jest rozżalona, załamana i bardzo przeżywa, że nie pojechała do Paryża. Ona jest w depresji. Będziemy ją namawiać, by nie rzucała sportu - przyznaje Konopka.

Zborowski stwierdził w rozmowie z nami wprost, że Trzebińska nie zasłużyła na miejsce w kadrze olimpijskiej. Uważa, że PZSzerm chciał skrzywdzić Jarecką, dając jej maksymalnie rolę rezerwowej. Związek miał forsować na liderkę kadry Martynę Swatowską-Wenglarczyk.

- Nie zastanawiało was, dlaczego Ala Klasik po wygranej walce schodziła z planszy? To tylko ratowało Polskę, bo trener wiedział, że Jarecka jest najlepsza. Ale gdyby zarząd posłuchał wyczucia trenera mistrzów świata, który mówił, by wystawić do turnieju indywidualnego Jarecką, Klasik i Renatę Knapik-Miazgę... To zarząd, pan Tomaszewski mówił, że kończyć ma Swatowska-Wenglarczyk. A po pierwszym meczu drużynowym kończącą była Jarecka. Wszyscy wiedzieli, że powinna kończyć. To kolejna manipulacja PZSzerm - opowiada.

- Teraz najlepiej z Jareckiej zrobić frustratkę i awanturniczkę, z jej trenera głupka, z klubu AZS AWF Kraków głupka, z rektora głupka, a na sam koniec zróbmy głupcami Dariusza Zielińskiego i Zborowskiego. Jeśli ktoś chce dochodzić prawdy, to niech we mnie nie szuka frustrata. Ja byłem na ten występ w Eurosporcie przygotowany. One wróciły z Paryża, powiedziały swoje. Ale zawodniczki są trybami w tym wszystkim. Skończyły się igrzyska, związek je utnie i o nich zapomnimy, i nie pojadą na kolejne igrzyska. Jak sobie nie zmienią obywatelstwa jak Shelton, to nic nie zrobią. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka jest w tych związkach olbrzymia patologia. Ja naprawdę się cieszę, że ci wszyscy sportowcy zaczęli mówić. Mój apel był iskierką - kontynuuje.

Przemoc w polskiej szermierce?

Zborowski wspominał też o przemocy psychicznej wobec zawodników i zawodniczek, a także braku wsparcia finansowego dla Jareckiej. Konopka podkreśla, że związek zaopiekował się polską bohaterką IO, kiedy ta była w ciąży i chciała wrócić do uprawiania szermierki, więc "Zborowski mija się z prawdą".

Według Zborowskiego PZSzerm manipuluje sytuacją, przedstawiając siebie w mediach w roli ofiary. - Ewie Trzebińskiej, która nie zdobyła 170 punktów do rankingu europejskiego do kwalifikacji, nie należały się igrzyska olimpijskie. Tym bardziej że porównujemy jeszcze matkę do matki. Obie wracały po ciąży. Cały czas mówimy o niesprawiedliwości, bo zabrano Jareckiej Puchar Świata, kiedy trener Bartłomiej Język jasno powiedział, że typuje konkretną trójkę. A pan Tomaszewski powiedział, że "my chcieliśmy, żeby kończyła Swatowska-Wenglarczyk i w związku z tym zaczęła się dyskusja". My chcieliśmy? To jakaś forma nacisku? Czy coś panu to przypomina? Nie bądźmy dziećmi. Działacze strzelają sobie w kolano - zaznacza.

Środowisko reaguje na komentarz Zborowskiego

Z jednej strony środowisko szermiercze zgadza się ze Zborowskim, że system kwalifikacyjny jest do zmiany i dobrze, że walczył o powołanie dla Jareckiej. Z drugiej są osoby, które wytykają punktowanie Siessa oraz obronę Rajskiego za wszelką cenę, określając jako nieuzasadnione.

"W tym ataku [na Siessa] raz po raz przekraczał pan, naszym zdaniem, granicę nie tylko dobrego wychowania i dobrego smaku, ale też sięgnął pan po zwykłe oszczerstwa. Słysząc pana monolog, poczuliśmy naprawdę wielkie zażenowanie. W swoich komentarzach po igrzyskach ignoruje pan merytoryczne i logiczne argumenty, zasłaniając się walką o większe dobro. Niech pan walczy o sprawiedliwość, tropi patologie, walczy o dobre imię pokrzywdzonych zawodników. Jednak gdy osoba niosąca sztandar używa takich metod jak pan, szkodzi to dialogowi, swojej własnej sprawie. Uważamy, że reprezentacji floretowej mężczyzn należą się z pana strony przeprosiny. Atakując jednego, zaatakował pan spokój ducha całej kadry" - czytamy w liście szermierza Marka Malanowskiego na mat-fencing.com. Warto zaznaczyć, że ten list w ogóle nie broni PZSzerm.

Jednocześnie słyszymy, że Malanowski nie jest do końca wiarygodną postacią. - Jeśli mamy komentować list Malanowskiego, który regularnie mi bruździ na Facebooku, to równie dobrze skomentujmy wpis, który napisała mama Oli Jareckiej, nazywając, to, co się dzieje w związku, seksizmem. To jest warte pokazania - podkreśla Zborowski.

Komentarz matki Aleksandry Jareckiej nt. sytuacji w polskiej szermierce. Znalazł się pod postem Polskiego Związku Szermierczego na Facebooku z 8 sierpnia, w którym promowano rozmowę Leszka Mandesa z Interią Faceboook (Screen)

To może mieć swój koniec w sądzie

Niewykluczone, że sprawa słów z transmisji będzie rozstrzygała się przed sądem. PZSzerm potwierdził, że wszystkim zajmują się teraz prawnicy związku. W proces ma zostać też wciągnięta stacja Eurosport.

- Zborowski zrobił z tego swoją personalną wojnę, postanowił podpalić całą szermierkę, wykorzystując to, że został gościnnie zaproszony do komentowania igrzysk w Eurosporcie. To, co powiedział w komentarzu, jest oburzające. To jest szokująco nieprawdziwy, karykaturalny obraz, próba zafałszowania sytuacji, że medal został zdobyty wbrew związkowi. Na pewno podejmiemy kroki prawne, skierowaliśmy sprawę do kancelarii i zapewne skończy się to pozwem. Nie możemy pozwolić na mówienie nieprawdy, na uderzanie w wizerunek związku. Zwrócimy się też do stacji Eurosport o zaprzestanie naruszeń, bo przecież ten cały komentarz mocno wybiega poza standardy dziennikarskie. Stacja została cynicznie wykorzystana do załatwienia personalnych interesów grupki, która chce iść po władzę w szermierce - przekazał Sport.pl Adam Konopka.

Wiceprezes dodał, że "już poszły dwa pozwy przeciwko tej grupie", m.in. za domniemane atakowanie Martyny Swatowskiej-Wenglarczyk. Toczy się także sprawa sądowa z Aleksandrą Shelton (z domu Socha, była polska zawodniczka, od 2018 r. reprezentująca USA - przyp. red.), która współkomentowała rywalizację szpadzistek.

Na wieść o możliwej sprawie sądowej z PZSzerm Zborowski reaguje tak: - W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować kibicom, fanom polskiego sportu, którzy licznie wysyłają wiadomości prywatne, piszą posty, komentarze pod artykułami. To jest budujące i utwierdza w przekonaniu, że to, co zrobiłem, miało sens. Pozywanie działa w dwie strony. Jeśli ktoś mówi prawdę, a druga strona nazywa go kłamcą, to też musi się liczyć z konsekwencjami. Mówię to ja, jako Jakub Zborowski i tego się trzymajmy. Nie chciałbym, by moje słowa były łączone ze stacją Eurosport, którą bardzo szanuję, ale nie jestem jej pracownikiem. Jeśli chcecie jakikolwiek większy komentarz, to proszę do Eurosportu.

Sprawa nabrała rozpędu, kiedy Zborowski udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet", w którym nazwał najważniejsze osoby w PZSzerm "złymi ludźmi". Odpowiedział mu już prezes Tadeusz Tomaszewski, twierdząc, że "to przecież jakieś fantazje i bzdury. Podaje uogólnienia, bo tego się dobrze słucha, ale to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości."

Konopka nie ukrywa, że PZSzerm jest zmęczony ciągłym zamieszaniem wokół związku. - Te zachowania są słabe. Wszyscy ludzie się zastanawiają, czy my chcemy brać udział w takiej pyskówce, w czymś takim, co się teraz wydarza - podsumował.