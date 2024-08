Co za klasa Julii Szeremety! Taniec zwycięstwa. Będzie medal dla Polski!

Jedną z dyscyplin na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu jest boks, który przynosi mnóstwo emocji. Szczególnie polskim kibicom, którzy z zapartym tchem śledzą zmagania naszych zawodniczek! W ostatnich dniach furorę robiła Julia Szeremeta, która kapitalnie radzi sobie w stolicy Francji. Najpierw pokonała Wenezuelkę Omayilin Alcalę, po czym w 1/8 finału zmierzyła z Australijką Tiną Rahimi. Ta w turnieju była rozstawiona z numerem "2", ale to nie przeszkodziło naszej 20-letnej reprezentantce!

Mamy medal w boksie! Czekaliśmy ponad 30 lat

"Szeremeta choć nie była faworytką, to kibice liczyli, że sprawi ona niespodziankę. Polka nie zawiodła. Już od początku podeszła do walki bardzo ofensywnie i zdaniem sędziów wygrała pierwszą rundę. W drugiej rundzie Polka potwierdziła znakomitą formę i prowadziła u wszystkich sędziów przed rundą trzecią. A w niej przypieczętowała swój triumf i wielki sukces. Ostatecznie 20-latka wygrała 5:0" - pisała o tym pojedynku Karolina Jaskulska ze Sport.pl.

Dzięki wygranej Szeremeta awansowała do ćwierćfinału w kategorii do 57 kilogramów, gdzie zmierzyła się z Ashleyann Lozadą Mottą. Reprezentantka Portoryko znana jest ze swojego bardzo ofensywnego stylu walki. Za to Polka czuje się na ringu niesłychanie lekko, bazując na świetnym balansie i szybkości. Pojedynek rozpoczął się w niedzielne popołudnie przed godz. 16:00.

Po pierwszej rundzie cała piątka sędziów stwierdziła, że to Julia Szeremeta zasłużyła na zwycięstwo tej partii, przez co prowadziła na kartach punktowych. Druga odsłona była bardzo podobna. 20-latka walczyła wręcz wzorcowo. Było w niej nieco nonszalancji, co pokazywała, opuszczając ręce przy gardzie, jednak ta taktyka okazała się bardzo skuteczna! Nasza zawodniczka nękała Lozadę Mottę szybkimi ciosami prostymi. - Julia Szeremeta bawi się tą walką! - zachwycał się Edward Durda z Eurosportu. Po dwóch rundach Polka prowadziła już 20:18! Znów arbitrzy byli zgodni.

Trzecia runda była już tylko formalnością. Polska pięściarka znów zdominowała rywalkę. Ostatecznie bez niemal żadnych problemów pokonała Portorykankę i awansowała do półfinału! Przypomnijmy, w boksie nie ma starcia o brąz. Oznacza to, że po 32 latach doczekaliśmy się medalu w boksie na IO! Pytanie tylko, jakiego koloru krążek Julia Szeremeta przywiezie do domu.

Finalnie walka zakończyła się wynikiem 4x 30:27 i 1x 29:28 dla Polki! Było to jednogłośne zwycięstwo. W walce o finał w Paryżu Szeremeta zmierzy się z Nesthy Petecio z Filipin, wicemistrzynią olimpijską w Tokio! Starcie zaplanowano na środę o godz. 21:46.