Ależ wpadka Przemysława Babiarza na antenie TVP. Kompletnie zapomniał

Przemysław Babiarz na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu w kontrowersyjny sposób skomentował wykonanie piosenki "Imagine" Johna Lennona, za co został odsunięty od komentowania zmagań. Sprawa rozniosła się szerokim echem, a sportowcy i dziennikarze podpisali nawet petycję o przywrócenie do pracy w obronie 60-latka, który ostatecznie doszedł do porozumienia z władzami TVP. Jednak na antenie przydarzają mu się niefortunne sytuacje.

Przemysław Babiarz zaliczył wpadkę na antenie TVP. Chodzi o Elżbietę II

Podczas komentowania biegu na 800 metrów kobiet dziennikarz o mało nie rozpętał kolejnej burzy. - Almasri z Palestyny... Kraju na pewno w tej chwili, kraju, no... Reprezentantka w każdym razie z kraju, który jest w niełatwej sytuacji, odbiegająca poziomem od pozostałych zawodniczek, ale honory, start, udział w igrzyskach - to się liczy - powiedział, starając się nie poruszać wątku konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

Wpadka przydarzyła się za to 60-latkowi podczas komentowania sobotniego finału biegu na 100 m, gdy przedstawiał jedną z zawodniczek. - Julien Alfred, Małe Antyle, ale wielki talent. St. Lucia, Wspólnota Brytyjska, królowa brytyjska jest głową tego niewielkiego, wyspiarskiego państwa - powiedział, mając na myśli Elżbietę II, która zmarła 8 września 2022 r. Od tamtej pory monarchą brytyjskim jest Karol III, uroczyście koronowany 6 maja 2023 r.

Przemysław Babiarz pomylił się ws. zawodniczki, która została mistrzynią olimpijską

Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że wspomniana Alfred sięgnęła po olimpijskie złoto z wynikiem 10,72 s, co jest rekordem malutkiego kraju, liczącego około 70 tys. mieszkańców. Pozostałe miejsca na podium zajęły Amerykanki: Sha'carri Richardson (10,87 s) oraz Melissa Jefferson (10,92 s). O krok od finału była Ewa Swoboda, która w półfinale uzyskała czas 11,08 s. To dało jej trzecie miejsce wśród "szczęśliwych przegranych", lecz do walki o medale mogły przystąpić tylko dwie - Polce zabrakło jednej setnej sekundy.

Zmagania lekkoatletyczne na igrzyskach olimpijskich w Paryżu potrwają do 11 sierpnia. Polscy kibice z uwagą będą śledzić zmagania z udziałem Natalii Kaczmarek czy Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka.