Sensacyjny zwrot na igrzyskach? Tego jeszcze nie było

W niedzielne przedpołudnie dramat na igrzyskach olimpijskich przeżyła Carolina Marin. Hiszpańska badmintonistka, mistrzyni olimpijska z 2016 r., była o krok od drugiego olimpijskiego finału. Była, ale w nim nie zagra z powodu ciężkiej kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo To co zrobiła Iga było czymś ważnym w jej karierze i życiu

Marin wygrała pierwszego seta półfinału z Chinką Bing Jiao He 21:14. W drugim prowadziła 10:5 i wtedy w trakcie akcji nienaturalnie wygięło się jej prawe kolano. Po krótkiej przerwie Hiszpanka chciała kontynuować grę, ale przy stanie 10:8 musiała się poddać.

Dla Marin to kolejna kontuzja kolana. W 2019 r. ówczesna mistrzyni olimpijska zerwała więzadło krzyżowe, a jej przerwa trwała osiem miesięcy. Na igrzyskach w Tokio Marin nie wystąpiła, bo tuż przed nimi doznała kontuzji kolana, która wykluczyła ją z gry. W 2022 r., półtora roku po pierwszym zerwaniu więzadła, Hiszpanka doznała takiej samej kontuzji tego samego kolana.

Niedzielna kontuzja nie tylko wykluczyła Marin z finału, ale też z meczu o trzecie miejsce. Dlatego brązowy medal przyznano Indonezyjce Gregorii Marisce Tunjung. Z taką decyzją nie zgodziła się hiszpańska federacja, która zaapelowała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o przyznanie Marin drugiego brązowego medalu.

Hiszpanie chcą dwóch brązowych medali

"Wystąpimy w imieniu hiszpańskiej federacji badmintona. Zdajemy sobie sprawę, że na igrzyskach jest mecz o trzecie miejsce, ale chcemy spytać o drugi brąz w tej wyjątkowej sytuacji. Wierzymy, że Marin na niego zasługuje, bo była w doskonałej formie" - przekazał dyrektor związku Arturo Ruiz.

"Marin była bardzo skoncentrowana na swoim celu i dawała jasno do zrozumienia, że interesowało ją tylko złoto. Srebro czy brąz to było za mało. W niedzielę zobaczyliśmy, jak bardzo była zdeterminowana, by walczyć o medal" - dodał.

"Mimo ciężkiej kontuzji kolana Carolina chciała walczyć. Ale to nie było możliwe. Jeszcze w sobotę byliśmy pewni, że nikt nie może się z nią równać. Dziś jesteśmy rozbici i łączymy się z nią w bólu. Grała naprawdę fenomenalnie. Ale takie rzeczy, niestety, dzieją się w sporcie" - podsumował Ruiz.

W poniedziałkowym finale Chinka He zagra z Koreanką Se Young An. Początek o 10:55.