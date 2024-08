Komentator Eurosportu odpalił bombę na antenie! "Drodzy państwo, powiem krótko"

Polska szermierka kończy rywalizację na igrzyskach olimpijskich z jednym medalem. Brąz wywalczyła drużyna szpadzistek w składzie Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Alicja Klasik. Do półfinału w rywalizacji drużynowej nie weszli floreciści i florecistki. W rywalizacji indywidualnej żaden z naszych reprezentantów nie odegrał znaczącej roli.

Polacy przegrali ćwierćfinał na IO

Ostatnią polską szansą na medal w szermierce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu była drużyna florecistów. Jan Jurkiewicz, Michał Siess, Adrian Wojtkowiak i Andrzej Rządkowski nie sprawili niespodzianki i przegrali w ćwierćfinale z Włochami, faworytami całego turneju olimpijskiego, 39:45.

Cała rywalizacja zaczęła się pomyślnie, od wygranego pojedynku Jurkiewicza z Marinim 5:2. Do czwartek rundy udało się utrzymywać przewagę dwóch-trzech punktów nad Italią. Michał Siess i Jurkiewicz zremisowali w swoich walkach z Guilliaumem Bianchim. Niestety, od piątej rundy Włosi przejmowali inicjatywę. Tomasso Marini rozbił Wojtkowiaka 7:1 i wyprowadził Włochów na prowadzenie 25:21. W kolejnych walkach Siess, Jurkiewicz i Rządkowski nie zdołali odrobić strat. Rządkowski przegrał swój pojedynek z Bianchim 3:5. Polska przegrała ostatecznie sześcioma punktami.

Oburzenie komentatora Eurosportu

W trakcie ostatniego pojedynku Siessa z Marinim (4:5) komentator Eurosportu Jakub Zborowski zdecydował się na ostrzejszą wypowiedź wymierzoną w Polski Związek Szermierczy, zarzucając mu, że przez wewnętrzne układy nie wykorzystuje w pełni potencjału polskich szermierzy, którzy mogliby częściej walczyć o medale olimpijskie. Uważa też, że są niesprawiedliwe kwalifikacje do polskiej drużyny na IO, a w związku panują koteryjność i kumoterstwo.

- Drodzy państwo, ja powiem tylko krótko — tak kończy się kolesiostwo i układy w Polskim Związku Szermierczym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów na igrzyskach, nie tylko w szermierce, mielibyśmy zdecydowanie mniej. Wielka prośba o zainteresowanie się tym, co dzieje się na igrzyskach olimpijskich. Bo człowiek, który z Tomasso Marinim walczył jak równy z równym, przed igrzyskami miał najwyższą formę, trenuje teraz dzieci w Polanicy-Zdroju, a Michał Siess w turnieju indywidualnym zadał Czechowi Choupenitchowi trzy punkty... Niech państwo sobie sami ocenią, czy tak powinna wyglądać polska szermierka i polski sport. Oczywiście, nie odbieram Michałowi tego, że za chwilę wygra (nie wygrał pojedynku - przyp. red.), ale, niestety, to i ten mecz pokazuje, że ten medal naszych szpadzistek troszkę zaburza to, co dzieje się w polskiej szermierce - skomentował Zborowski na antenie.

Polscy floreciści powalczą w niedzielę o miejsca 5-8. Po porażce od razu przeszli do starcia z Egiptem, które wygrali 45:36. O piąte miejsce powalczą z Chińczykami.

Mistrzyni świata alarmowała przed IO

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o aferze w Polskim Związku Szermierczym, związana z kadrą szpadzistek. Na początku czerwca jedną z nich ujawniła Ewa Trzebińska, wielokrotna mistrzyni świata i Europy, która nie pojechała z drużyną szpadzistek do Paryża. Uważa, że została odsunięta przez trenera Bartłomieja Języka. Jej zdaniem "nie potrafił merytorycznie i logicznie" uargumentować wyboru Aleksandry Jareckiej do kadry olimpijskiej. Z kolei Radosław Zawrotniak został przez nią oskarżony o obrażanie innych zawodników i manipulacje.

- Bartek ma bardzo słabe zdolności interpersonalne. Tak było zawsze, tak tłumaczą go też inni trenerzy, gdy stawiane są zarzuty w związku w kwestiach braku lub słabej komunikacji. W mojej opinii jego zachowanie wskazywało na to, że kierował się sympatią, a nie kwestiami, którymi powinien się kierować profesjonalny szkoleniowiec. Ponadto zwyczajnie było widać, że trener był niezadowolony z tego, jak rozwija się ta sytuacja i od tego momentu w zasadzie przestał ze mną rozmawiać - oburzała się w rozmowie z Radiem ZET.

- W "dogrywce" na Pucharach Świata wystartowałyśmy prawie identycznie. I wtedy... zaczęła się - inspirowana przez indywidualnego trenera Aleksandry Jareckiej - Radosława Zawrotniaka fala hejtu. Obrażanie zawodników, posługiwanie się manipulacjami jest dla mnie nieakceptowalne. Rozumiem, że trener walczy o zawodnika, są pisma popierające danego zawodnika, ale jeżeli te pisma zawierają półprawdy i obrażają innych, uważam, że to nie jest w porządku. Celem ataku była Martyna Swatowska-Wenglarczyk, której celowo umniejszano zasługi, by ją zdyskredytować - przyznała Trzebińska.