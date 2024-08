Polska medalistka rozpłakała się w trakcie wywiadu. "Jest bardzo ciężko"

Malwina Kopron to brązowa medalistka poprzednich igrzysk, która od lat należy do światowej czołówki w rzucie młotem. Niestety, ten sezon jest dla niej bardzo nieudany. A eliminacje w Paryżu pokazały, że samymi ambicjami Kopron nie była w stanie pokonać problemów.

- Zrobiłam wszystko, co mogłam. Treningowo nie wyglądam najlepiej, mentalnie też nie wyglądam najlepiej, nie będę ukrywać. Wiem, z jaką formą trzeba przyjechać na igrzyska, żeby walczyć o medale, no i, niestety, spuszczam głowę, bo to nie jest ta forma. Jest mi bardzo ciężko. Od Tokio jest bardzo ciężko – mówiła Kopron i w tym momencie zaczęła płakać.

"Jeżeli się w siebie nie wierzy…"

W eliminacjach Polka uzyskała tylko 67,68 m. To był dopiero 13. Wynik w 16-osobowej pierwszej grupie eliminacji. Czyli tak naprawdę Kopron nie była nawet blisko awansu.

- Jeżeli się w siebie nie wierzy, to po prostu tak jest, że bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Moje treningi nie wyglądały… Miałam nie płakać… Moje treningi po prostu nie wyglądały za dobrze, no i jestem w miejscu, w którym jestem. Bardzo mi przykro – mówiła.

Tendinopatia, biodro, obojczyk – to boli

- Teraz zrobię to, czego nie zrobiłam po Tokio: odpocznę. I w końcu się porządnie wyleczę – dodawała. Leczyć Kopron ma co. - Od zeszłego roku mam problem z biodrem. Nie mam zakresu w lewym biodrze, co jest problematyczne w rzucaniu. Mam tendinopatię (zapalenie ścięgna) w prawym barku i rozwalony lewy obojczyk. Tego jest sporo. Nie wiem ile mi zajmie leczenie, muszę pojeździć po lekarzach. Ale wszyscy zgodnie uważają, że po prostu muszę odpocząć – mówiła.

"To mi pokazuje, że moja głowa jest już zmęczona"

Poza dolegliwościami fizycznymi Kopron zmaga się też z ewidentnym kryzysem mentalnym. - Kiedyś to wszystko było dla mnie łatwiejsze. Brałam młot i byłam w stanie poprawić jakiś element, który nie wyglądał za dobrze. A teraz biorę młot i nie jestem w stanie nic poprawić. To mi pokazuje, że moja głowa jest już naprawdę bardzo zmęczona sportem. Z jednej strony cieszę się, że tutaj jestem, bo to moje trzecie igrzyska. Ale z drugiej strony chcę już do domu i chcę odpocząć z rodziną – opowiadała. A zapytana, czy to jest moment, w którym czuje się wypalona, odparła szczerze: "Tak to jest taki moment".

- Jestem zmuszona zrobić przerwę, bo nie jestem w stanie nic poprawić. Muszę złapać balans pomiędzy sportem a swoim życiem. Teraz go nie mam. Cała rodzina podporządkowuje się pod mój sport. Mój narzeczony, mój dziadek (jest trenerem Malwiny), który jest ze mną wszędzie. A to po prostu nie wychodzi. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że odpocznę, zatęsknię za tym i będę to robiła lepiej. Ambicje mam dużo wyższe. Kiedyś rzucałam po 75 metrów, więc wiem, że stać mnie na takie rzucanie, jak będę w optymalnej formie – podsumowywała Kopron.

Bardzo możliwe, że w przyszłym roku naszej medalistki z Tokio nie zobaczymy w żadnym starcie. - Biorę to pod uwagę. Bo jeżeli tego nie zrobię, to co? Mam jeździć i rzucać po 67-68 metrów? Jestem zawodniczką, która chce rzucać dużo dalej – zakończyła Kopron.