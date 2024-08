Skandal na IO. Medalistka ma trenera pedofila. "Wszyscy o tym wiedzą"

Sprawa Stevena van de Velde, czyli holenderskiego siatkarza plażowego, oburzyła kibiców na całym świecie. 30-latek w 2016 r. został skazany na cztery lata za trzykrotny gwałt na 12-latce. Mimo to van de Velde odsiedział tylko rok, a potem wznowił karierę i wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Jak się jednak okazało, Holender to nie jedyny przestępca seksualny obecny w Paryżu. Drugim z nich, który również został skazany przez sąd, jest australijski trener triathlonu - Brett Sutton. Mimo że 65-latek został dożywotnio zdyskwalifikowany przez kilka krajowych federacji, to kolejny raz przyjechał na igrzyska.

W środę Sutton oglądał na żywo rywalizację triathlonistek, w której srebrny medal zdobyła jego zawodniczka, Szwajcarka Julie Derron. Po zakończeniu rywalizacji Szwajcarka opublikowała nawet w mediach społecznościowych zdjęcie z trenerem.

W 1999 r. Sutton przyznał się do pięciokrotnego molestowania 13-letniej australijskiej pływaczki, którą trenował. Trener zmuszał zawodniczkę do seksu oralnego. Do sytuacji doszło dekadę wcześniej. Sprawa trafiła do sądu dopiero po tym, jak zawodniczka dorosła i dojrzała do tego, by opowiedzieć o tym, co ją spotkało.

W trakcie odczytywania wyroku sędzia powiedział, że Sutton w "rażący i haniebny sposób" nadużył zaufania podopiecznej. Mimo to Australijczyk został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Okolicznością łagodzącą dla Suttona była dobra do tamtej pory opinia, jaką wyrażali o nim czołowi zawodnicy na świecie.

Pedofil trenerem medalistki IO

Sutton został dożywotnio zdyskwalifikowany w ojczyźnie oraz w USA. Jak więc to możliwe, że kolejny raz pojawił się na igrzyskach? Akredytację na paryską imprezę załatwili mu Chińczycy, gdzie często pracuje ze swoimi zawodnikami.

Komentarza w sprawie odmówił Szwajcarski Komitet Olimpijski, który stwierdził, że zawodnicy dowolnie wybierają swoich trenerów. Mimo to Szwajcarzy załatwiali Suttonowi akredytację na poprzednie igrzyska w Londynie, Rio de Janeiro oraz Tokio. Do sprawy nie odniosła się też sama Derron.

Sutton oferuje swoje usługi przez internet. Miesięczny koszt treningów z Australijczykiem to 999 dolarów, a w ramach reklamy szkoleniowiec chwali się swoimi osiągnięciami i podopiecznymi. Najsłynniejszymi z nich były m.in. Nicola Spirig, czyli mistrzyni olimpijska w triathlonie z 2012 r. oraz pięciokrotna triumfatorka ironmana, Daniela Ryf.

- To brudny sekret poliszynela w naszej dyscyplinie. Niemal wszyscy o nim wiedzą, ale nikt nic nie mówi. To wielki wstyd - słowa jednego z członków środowiska triathlonu cytuje brytyjski dziennik "The Times".