Historyczne eliminacje w Paryżu! Polkom nie starczyły nawet życiówki. Niebywałe

Niedzielnego poranka trzy reprezentantki Polski wystartowały w półfinałowych biegach na 3000 metrów z przeszkodami. Choć w finale wystąpi tylko jedna z nich - Alicja Konieczek - to w oczy rzucają się rekordy życiowe Anety Konieczek i Kingi Królik. Poziom rywalizacji był naprawdę wysoki. Co więcej - doszło do sytuacji rzadko spotykanej na igrzyskach olimpijskich.

