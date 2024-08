Brawo, brawo! Nowy rekord Polski i awans do finału! "Zrobiłam, co chciałam"

Trzy reprezentantki Polski wystartowały w półfinale biegu na 3000 metrów z przeszkodami i walczyły o awans do finału. Udało się to tylko jednej z nich - Alicji Konieczek, która jednocześnie pobiła rekord Polski. 29-latka uzyskała czas 9:16,51 i zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Pazdyk: Złoty medal wręczono Idze już przed startem igrzysk

Alicja Konieczek z rekordem Polski w biegu na 3000 metrów na IO w Paryżu. Inne Polki z "życiówkami"

Jako pierwsza z Polek wystartowała Aneta Konieczek, która uzyskała czas 9:24.43 i ustanowiła swój nowy rekord życiowy. Zajęła jednak dziewiąte miejsce w swojej stawce i nie zagwarantowało jej to awansu do finału. Później z czasem 9:26.61 do mety przybiegła Kinga Królik, dla której również był to rekord życiowy, ale nie dał jej awansu do finału.

Najlepiej z Polek spisała się właśnie Alicja Konieczek - starsza siostra Anety. 29-latka uzyskała 9:16,51, co dało jej czwarte miejsce w swoim starcie i awans do finału. Jednocześnie jest to nowy rekord Polski na 3000 metrów z przeszkodami. Do tej pory rekordem naszego kraju było 9:17,15 Wioletty Janowskiej z igrzysk w Atenach w 2006 roku.

- Zrobiłam to, co chciałam. Wiedziałam, że trzeba wygrać. Mocno. I tak na kole do mety patrzę, jest nas piątka. Leć po ten rekord. I leciałam. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nogi już się poddawały, ale motywacja była. Dla Polski, dla rodziny, dla siebie, dla trenera. Atmosfera - Jezu, piękna - mówiła reprezentantka polski w wywiadzie dla TVP.

Rywalizację w finale igrzysk olimpijskich w biegu na 3000 metrów z przeszkodami zaplanowano na wtorek 6 sierpnia.