Fatalny występ polskiej medalistki z Tokio. Aż nie chce się wierzyć

Niedziela na stadionie olimpijskim Stade de France stoi pod znakiem rzutu młotem. Wieczorem odbędzie się walka o medale w wykonaniu mężczyzn, ale w sesji porannej o awans do finału rywalizowały kobiety. Wśród nich Anita Włodarczyk - trzykrotna mistrzyni olimpijska z Londynu, Rio de Janeiro oraz Tokio, dla której występ w Paryżu jest piątym w karierze na igrzyskach, oraz Malwina Kopron - brązowa medalistka z Tokio.

Fatalny występ polskiej medalistki z Tokio. Zamyka stawkę kwalifikacji

Minimum kwalifikacyjne ustalono na 73 metry. Rywalizację otworzyła grupa A, w której obok Malwiny Kopron znalazła się m.in. Camryn Rogers - numer jeden światowych list i główna faworytka do złota. Mająca problemy w tym sezonie polska młociarka w pierwszym rzucie uzyskała 65,39 m, co niestety wpasowało się w jej tegoroczną dyspozycję, albowiem ani razu nie przekroczyła 70 metrów. Na niedawnych mistrzostwach Europy zajęła siódme miejsce.

W drugiej próbie nieznacznie się poprawiła, ale to wciąż był wynik, który sporo odbiegał od poziomu rywalek. W ostatnim rzucie młot poleciał na odległość 67,68 m - to był najlepszy wynik Malwiny Kopron - ale nie mogło to dać awansu do finału. Polka ostatecznie zajęła w swojej grupie odległe 13 miejsce (na 16 zawodniczek) i wiedziała, że żegna się z Paryżem z bardzo słabym wynikiem. - Poprawiałam się z rzutu na rzut, ale to zdecydowanie za mało. Wiem, z jakim przygotowaniem mentalnym trzeba przyjechać na igrzyska, a tego zdecydowanie zabrakło. Kiedyś coś, co było proste, teraz jest trudne. Jest mi z tego powodu przykro, ale jestem potwornie zmęczona - powiedziała Kopron przez kamerami Eurosportu.

- Marzę o tym, aby odpocząć. Nie wiem, jak rzuci druga grupa, ale finał chyba nie był dzisiaj w moim zasięgu. Ja teraz nie jestem gotowa na 71 metrów. Teraz zrobię to, czego nie zrobiłam po Tokio, czyli odpocznę i się wyleczę - mówiła łamiącym głosem Kopron w rozmowie z TVP Sport. "Będziemy się widzieli na arenach sportowych, rozumiem?" - zapytał reporter. - Pomidor - zakończyła Polka.

Spodziewanie najlepsza w tym gronie okazała się Camryn Rogers, która w drugiej próbie rzuciła 74,69 m. Poza Kanadyjką minimum kwalifikacyjne spełniła także Annette Nneka Echikunwoke. Pozostałe zawodniczki musiały poczekać na rozstrzygnięcia grupy B, w której wystąpi m.in. Anita Włodarczyk.