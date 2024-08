Boniek szczery do bólu. Chodzi o igrzyska. "Nic nie umiemy"

Tylko cztery medale na tydzień przed końcem igrzysk, dopiero 43. miejsce w klasyfikacji medalowej, niemało rozczarowań i mało pozytywnych zaskoczeń. Igrzyska w Paryżu jak dotąd nie należą do reprezentacji Polski. Kilka sporych szans medalowych przepadło (m.in. Paweł Tarnowski w windsurfingu czy Angelika Szymańska w judo), za to niespodzianek pozytywnych jest mało. Właściwie tylko brązowy medal szpadzistek w drużynie można za takową uznać.

Polski sport powoli się sypie? Może być najgorzej od wczesnej komuny

Oczywiście jeszcze sporo szans przed nami. Wojciech Nowicki, Natalia Lewandowska, Katarzyna Wasick, siatkarze (i kto wie, czy nie siatkarki). Niemniej jeżeli nie zdobędziemy co najmniej sześciu krążków, zanotujemy najgorszy wynik od 1956 roku i igrzysk w Melbourne. To rzecz jasna rodzi dyskusję dotyczącą całego polskiego sportu. Wielu ekspertów czarno widzi naszą przyszłość. Szczególnie że sukcesów też "lubimy" nie wykorzystać. Wystarczy spojrzeć choćby na to, jak upadła polska piłka ręczna (od medali mistrzostw świata do kłopotów z wygrywaniem meczów na mistrzostwach Europy).

Litości dla polskiego sportu nie miał m.in. Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zacytował na portalu X post dziennikarza "Przeglądu Sportowego" Marka Wawrzynowskiego, który ostro podsumował, dlaczego jest tak źle na paryskich igrzyskach. "Skąd zdziwienie z tymi medalami? Brak kultury sportu, lekcje WF w klasach 1-3 to żart, fatalna dostępność infrastruktury. Przez to zajęcia w klubach stają się dostępne dla coraz węższej grupy osób, a zapisać dziecko na 2 sporty to już wyzwanie dla portfela. Nic się nie zmieni" - pisał Wawrzynowski.

Boniek demoluje Polaków. Wypowiedź Wdowika dowodem?

Boniek postanowił dorzucić co nieco od siebie, krytykując charakter Polaków, jeżeli chodzi o osiągnięcia w sporcie. "Dodałbym jeszcze nasz charakter. Jeszcze nic nie potrafimy, ale już czujemy się mistrzami..." - napisał były piłkarz. Czy były prezes PZPN nawiązywał do jakiejś konkretnej wypowiedzi, któregoś z naszych sportowców? Tego nie wiemy.

Jednak na pewno wypowiedzi w stylu sprintera Oliwera Wdowika po nieudanym biegu półfinałowym na 100 metrów nie pomogą Zbigniewowi Bońkowi zmienić zdania. Przypomnijmy, że 22-latek w wywiadzie po półfinałowej rywalizacji (w której przez uraz zajął ostatnie miejsce), nie sprawiał wrażenia bardzo złego na taki obrót spraw.

- Przyjechałem się tym bawić i cieszyć. Jestem jeszcze bardzo młody i jestem na igrzyskach, także to mi na razie powiedzmy wystarczy. Te igrzyska dały mi dużo motywacji, bo z tym u mnie był duży problem. Ale jestem w czołówce sprinterów na świecie i będę to udowadniał w kolejnych latach - stwierdził Wdowik.