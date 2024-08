Sceny w Paryżu! Trzykrotna mistrzyni olimpijska nie została wpuszczona na stadion

Shelly-Ann Fraser-Pryce pierwsze złoto olimpijskie na 100 metrów zdobyła w 2008 roku w Pekinie, a cztery lata później w Londynie powtórzyła sukces. W 2020 roku świętowała triumf z jamajską sztafetą w Tokio, a zmagania na IO w Paryżu były jej ostatnimi w karierze. Niestety 37-latka nie stawiła się na starcie półfinału na 100 metrów.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska niewpuszczona na stadion. Dramatyczna organizacja IO w Paryżu

Fraser-Pryce w sobotę miała walczyć o kwalifikację do finału biegu na 100 metrów, ale nie pojawiła się na starcie swojej serii, a przy jej nazwisku pojawiło się "DNS", czyli "nie wystartowała". Media informowały, że powodem była wpadka organizatorów, którzy nie wpuścili trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej na stadion. World Athletics zdementowało jednak plotki i poinformowało, że zawodniczka nie wystartowała z powodu kontuzji.

Wcześniej jednak faktycznie została wpuszczona na Stade de France. Media społecznościowe obiegł materiał wideo, na którym Jamajka prowadzi ożywioną dyskusję z kierowcą jednego z autobusów, który dowozi sportowców na obiekty.

"Zmienili zasady, zawsze przechodzimy przez tę bramę" - mówiła Fraser-Pryce na nagraniu. "Wczoraj przyjechaliśmy tą drogą i wszystko było okej. Jak mogli zmienić zasady i nas nie poinformować" - mówi dalej 37-latka.

"The Independent" podało, że zawodniczka nie mogła dostać się na bieżnię rozgrzewkową. Później jamajska federacja poinformowała, że dawna mistrzyni pojawiła się na obiekcie, ale finalnie nie wystartowała z powodu kontuzji.

Dla Shelly-Ann Fraser-Pryce igrzyska olimpijskie w Paryżu to ostatnia impreza w sportowej karierze. - Mój syn mnie potrzebuje. Mąż i ja byliśmy razem jeszcze przed pierwszym tytułem w 2008 roku. Poświęcił się dla mnie. Jesteśmy zespołem. To dzięki temu wsparciu mogę robić to, co robiłam przez te wszystkie lata. Myślę, że teraz jestem im winna, by zacząć robić coś innego - zapowiadała kilka miesięcy temu w wywiadzie dla BBC.